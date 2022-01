Atari : Midcap Partners reste favorable au dossier

Midcap Partners a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 0,7 euro sur Atari après l’annonce des résultats du premier semestre. Le bureau d’études souligne que l’effondrement de l’activité Licensing (-73%) a été en partie compensé par la naissance des revenus du Blockchain (0,4 million) et des ventes de consoles VCS (2,4 millions). « Ces dernières, significativement moins margées que les autres activités en raison des coûts de fabrication, entrainent une baisse des résultats à -2,8 millions (vs -1,2 million).