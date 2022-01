Atari S A : CP 2021 01 17 Résultats Semestriels VFR DEF

Pour le 1er semestre de l'exercice 2021-2022 (1er avril au 30 septembre 2021), le Groupe Atari enregistre un chiffre d'affaires de 6,0 M€, comparé à 7,8 M€ pour le même semestre de l'exercice précédent. La diminution est de -23,8 % à taux de change courant et -20,3 % à taux de change constant. Elle traduit le recul de 73 % des activités de licence, significativement affectées par les effets de la crise sanitaire, et la diminution de 51 % des revenus de l'activité jeux vidéo, liée à la transition de la division Atari Gaming vers les jeux premium et la recherche d'une meilleure rentabilité des autres jeux free-to-play. Cette dynamique est partiellement compensée par la montée en puissance des ventes de l'Atari VCS qui ont représenté 2,3 M€ sur la période alors que l'activité VCS ne contribuait pas au chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice précédent.

Les actifs financiers non courants sont constitués à hauteur de 14,2 M€ de créances commerciales de maturité à plus d'un an, celles-ci représentaient 14,3 M€ au 31 mars 2021.

Les autres passifs courants, à 5,2 M€, comprennent notamment 3,7 M€ de produits constatés d'avance : 2,5 M€ au titre de ventes et allocations en lien avec l'Atari Token, 0,4 M€ de précommandes relatives à l'Atari VCS en instance de livraison et 0,8 M€ au titre des produits de licence hôtels.

Perspectives 2021/2022

Le Groupe vise une amélioration des performances financières au second semestre par rapport aux six premiers mois de l'exercice. Cette dynamique devrait être portée par plusieurs projets clés :

ATARI GAMES

Sortie de nouveaux jeux premium, en commençant par la gamme de titres de jeux Atari Recharged.

Lancement d'Atari XP, qui permet aux fans d'acheter des cartouches de jeux Atari rares ou inédites.

Nouvelles opportunités de licence pour les jeux Atari classiques avec des plateformes de streaming.

Renforcement des partenariats de licence de marque, la demande de licences se rétablissant après les interruptions liées à la pandémie.

ATARI VCS

L'Atari VCS est disponible à la vente pendant toute la durée du second semestre.

Augmentation des ventes numériques sur la plateforme de l'Atari VCS avec l'ajout de nouveaux contenus et jeux.

ATARI BLOCKCHAIN

Vente d'une partie des terrains Atari dans le monde metaverse Sandbox.

Développement de nouveaux produits NFT s'appuyant sur le vaste portefeuille de propriétés intellectuelles d'Atari ainsi que sur des partenariats avec des tiers

Avertissement

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d'exploitation et du plan de financement, et la non- réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l'évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

