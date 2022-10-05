Atari S A : Document AMF CP. 2022DD864778

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2022DD864778
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04 octobre 2022
FR0010478248 - DD153572
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
ATARI Société Anonyme personne morale liée à Irata LLC, personne morale liée à M. Wade Rosen, Président-Directeur Général d'Atari
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : ATARI
LEI : 969500EY082T9MF5R336
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 04 octobre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010478248
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.1900 Euro
VOLUME : 1 058 620.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 0.1900 Euro
VOLUME : 1 058 620.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 04 octobre 2022