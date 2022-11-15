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    ALATA   FR0010478248

ATARI S.A.

(ALATA)
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Atari S A : Document AMF CP. 2022DD871754

15/11/2022 | 18:22
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2022DD871754

14 novembre 2022

FR0010478248 - DD154124

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ATARI Société Anonyme personne morale liée à Irata LLC, personne morale liée à M. Wade Rosen, Président-Directeur Général d'Atari

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ATARI

LEI : 969500EY082T9MF5R336

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 11 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010478248

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.1900 Euro

VOLUME : 244 045.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.1900 Euro

VOLUME : 244 045.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 14 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010478248

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.1900 Euro

VOLUME : 90 535.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.1900 Euro

VOLUME : 90 535.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Acquisition de 334.580 actions de la société Atari SA par Irata LLC, société holding contrôlée par M. Wade Rosen, Président- Directeur Général d'Atari dans le cadre de l'acquisition sur le marché dans le cadre du projet d'offre publique d'achat volontaire visant les titres de la société Atari.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Atari SA published this content on 15 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 November 2022 17:21:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Capitalisation 72,8 M 75,2 M -
VE / CA 2021 12,8x
VE / CA 2022 4,09x
Nbr Employés -
Flottant 88,7%
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Evolution du Compte de Résultat
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Ecart / Objectif Moyen -
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Dirigeants et Administrateurs
Wade John Rosen Chairman & Chief Executive Officer
Philippe Mularski Director-Administration & Finance
Michael A. Arzt Chief Operating Officer
Alyssa Padia-Walles Independent Director
Kelly Bianucci Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ATARI S.A.-47.14%75