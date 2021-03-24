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Atari S A : Rapport financier semestriel 2020-2021

24/03/2021 | 20:29
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24 mars 2021

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020

POUR LA PERIODE DE SIX MOIS

DU 1ER AVRIL 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020

TABLE DES MATIERES

  • 1. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIARES RESUMES

    PAGE

    (SEMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020) ........................................................... 3

  • 2. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE (SEMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020) .27

  • 3. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL ........... 35

  • 4. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

    SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2020-2021 ........................... 36

1.

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIARES RESUMES (SEMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020)

Société anonyme au capital de 2.981.527,29 euros

Siège social : 25 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS

341 699 106 RCS PARIS

COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES

PREMIER SEMESTRE 2020/2021

(6 mois clos le 30 septembre 2020)

NOTES

Dans le présent document, les expressions « Atari » ou la « Société » désignent la société Atari S.A. L'expression « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et ses filiales consolidées. Le terme « Document d'Enregistrement Universel » désigne le document d'enregistrement universel d'Atari, déposé auprès de l'AMF le 8 octobre 2020 sous le numéro D20-0906.

SOMMAIRE

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE ................................................................................... 5

COMPTE DE RESULTAT GLOBAL ......................................................................................... 5

BILAN CONSOLIDE ............................................................................................................ 6

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES ........................................................... 7

ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES ........................................ 8

NOTE 1 - BASE DE PREPARATION DU RAPPORT SEMESTRIEL .................................................... 9

NOTE 2 - FAITS CARACTERISTIQUES DE LA PERIODE ............................................................ 12

NOTE 3 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ...................................................................... 13

NOTE 4 - ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS .................................................................... 14

NOTE 5 - TITRES MIS EN EQUIVALENCE ............................................................................... 16

NOTE 6 - STOCKS .............................................................................................................. 16

NOTE 7 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES ........................................................................ 16

NOTE 8 - AUTRES ACTIFS COURANTS .................................................................................. 17

NOTE 9 - ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE .................................................................. 17

NOTE 10 - CAPITAUX PROPRES ........................................................................................... 17

NOTE 11 - ENDETTEMENT ................................................................................................... 21

NOTE 12 - DETTES LOCATIVES COURANTES / NON COURANTES ............................................. 21

NOTE 13 - AUTRES PASSIFS COURANTS / NON COURANTS .................................................... 22

NOTE 14 - PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES & INFORMATION SECTORIELLE .................... 22

NOTE 15 - CHARGES OPERATIONNELLES COURANTES ........................................................... 23

NOTE 16 - CHARGES OPERATIONNELLES PAR NATURE ........................................................... 24

NOTE 17 - QUOTE PART DE RESULTAT NET DE SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE .................. 24

NOTE 18 - RESULTAT FINANCIER NET .................................................................................. 24

NOTE 19 - IMPOTS SUR LES RESULTATS .............................................................................. 25

NOTE 20 - PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES ET PASSIFS EVENTUELS .......................... 25

NOTE 21 - ENGAGEMENTS HORS BILAN ............................................................................... 25

NOTE 22 - OPERATIONS AVEC DES PARTIES LIEES ............................................................... 26

NOTE 23 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE .......................................................... 26

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Atari SA published this content on 24 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 March 2021 19:28:04 UTC.


© Publicnow 2021
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Tréso. nette 2021 0,70 M 0,83 M -
PER 2021 75,3x
Rendement 2021 -
Capitalisation 224 M 266 M -
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VE / CA 2022 7,31x
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