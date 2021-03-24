Atari S A : Rapport financier semestriel 2020-2021

24 mars 2021
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020
POUR LA PERIODE DE SIX MOIS
DU 1ER AVRIL 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020
TABLE DES MATIERES
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1. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIARES RESUMES
PAGE
(SEMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020) ........................................................... 3
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2. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE (SEMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020) .27
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3. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL ........... 35
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4. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2020-2021 ........................... 36
1.
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIARES RESUMES (SEMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020)
Société anonyme au capital de 2.981.527,29 euros
Siège social : 25 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS
341 699 106 RCS PARIS
COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES
PREMIER SEMESTRE 2020/2021
(6 mois clos le 30 septembre 2020)
NOTES
Dans le présent document, les expressions « Atari » ou la « Société » désignent la société Atari S.A. L'expression « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et ses filiales consolidées. Le terme « Document d'Enregistrement Universel » désigne le document d'enregistrement universel d'Atari, déposé auprès de l'AMF le 8 octobre 2020 sous le numéro D20-0906.
SOMMAIRE
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE ................................................................................... 5
COMPTE DE RESULTAT GLOBAL ......................................................................................... 5
BILAN CONSOLIDE ............................................................................................................ 6
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES ........................................................... 7
ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES ........................................ 8
NOTE 1 - BASE DE PREPARATION DU RAPPORT SEMESTRIEL .................................................... 9
NOTE 2 - FAITS CARACTERISTIQUES DE LA PERIODE ............................................................ 12
NOTE 3 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ...................................................................... 13
NOTE 4 - ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS .................................................................... 14
NOTE 5 - TITRES MIS EN EQUIVALENCE ............................................................................... 16
NOTE 6 - STOCKS .............................................................................................................. 16
NOTE 7 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES ........................................................................ 16
NOTE 8 - AUTRES ACTIFS COURANTS .................................................................................. 17
NOTE 9 - ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE .................................................................. 17
NOTE 10 - CAPITAUX PROPRES ........................................................................................... 17
NOTE 11 - ENDETTEMENT ................................................................................................... 21
NOTE 12 - DETTES LOCATIVES COURANTES / NON COURANTES ............................................. 21
NOTE 13 - AUTRES PASSIFS COURANTS / NON COURANTS .................................................... 22
NOTE 14 - PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES & INFORMATION SECTORIELLE .................... 22
NOTE 15 - CHARGES OPERATIONNELLES COURANTES ........................................................... 23
NOTE 16 - CHARGES OPERATIONNELLES PAR NATURE ........................................................... 24
NOTE 17 - QUOTE PART DE RESULTAT NET DE SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE .................. 24
NOTE 18 - RESULTAT FINANCIER NET .................................................................................. 24
NOTE 19 - IMPOTS SUR LES RESULTATS .............................................................................. 25
NOTE 20 - PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES ET PASSIFS EVENTUELS .......................... 25
NOTE 21 - ENGAGEMENTS HORS BILAN ............................................................................... 25
NOTE 22 - OPERATIONS AVEC DES PARTIES LIEES ............................................................... 26
NOTE 23 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE .......................................................... 26
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