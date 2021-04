Atari S A : annonce la création de deux divisions, Gaming et Blockchain, et un changement de Direction générale

Atari annonce la création de deux divisions, Atari Gaming et Atari Blockchain,

et un changement de Direction générale

Atari Gaming sera en charge de l’activité jeux vidéo, de l'Atari VCS et de l’activité de licences

Atari Blockchain gèrera l'Atari Token, et explorera de nouvelles opportunités dans la blockchain, les NFT et les mondes virtuels en ligne

À compter du 6 avril 2021, Wade J. Rosen deviendra Directeur Général de l'ensemble du Groupe Atari, Frédéric Chesnais se concentrant sur Atari Blockchain et l’activité de licences

Paris, le 6 avril 2021 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce aujourd'hui que Wade J. Rosen, actuellement président du Conseil d'administration d'Atari, deviendra Directeur général à compter du 6 avril 2021. La Société annonce également la création de 2 divisions, Atari Gaming et Atari Blockchain. Frédéric Chesnais, actuel Directeur général, sera en charge de l’activité de Licences et d’Atari Blockchain.

« Je suis honoré d’assumer la direction d’une organisation aussi emblématique et légendaire qu'Atari. Je tiens également à remercier Frédéric Chesnais pour avoir redressé l'entreprise, qui est désormais bien positionnée pour un incroyable succès à long terme. Lorsque Frédéric a pris ses fonctions de Directeur général, il a hérité d'une situation criblée de dettes. Depuis lors, il a éliminé la dette et opéré un redressement significatif. Il a eu la clairvoyance de pousser Atari sur des marchés de pointe comme la Blockchain, l’Atari VCS et les hôtels Atari. C'est grâce à lui que l'entreprise a atteint sa valorisation la plus élevée depuis sept ans. Nous remercions Frédéric pour son leadership et sommes ravis de continuer à travailler avec lui alors qu'il se concentre sur l’activité de licences pour l'ensemble du Groupe et sur le développement et la croissance de la division Blockchain très prometteuse créée aujourd'hui », a déclaré Wade J. Rosen, Président du Conseil d'administration d'Atari, S.A.

Pour Frédéric Chesnais, actuel Directeur général et actionnaire important d’Atari : « Il y a 8 ans, lorsque je suis revenu chez Atari, la marque était donnée pour morte. Ce redressement spectaculaire tient au travail effectué par les équipes et au soutien des actionnaires, et je souhaite remercier toutes les personnes qui y ont participé. Nous pouvons tous être fiers de ce résultat. La marque Atari est plus que jamais vivante, et cette organisation en deux divisions lui permettra de mieux répondre aux évolutions de l'activité ».

Division Jeux : la division Jeux d'Atari, qui comprendra tous les actifs non inclus dans la Blockchain Division, sera axée sur les jeux, et plus particulièrement sur le marché en expansion des jeux rétro. Sur le plan financier, Atari donnera la priorité à une croissance incrémentale à long terme et à une génération de trésorerie durable. Pour ce faire, Atari se concentrera sur trois piliers clés pour la division Gaming : les jeux, la VCS et les licences.





Jeux : Atari continuera à exploiter et à développer ses jeux mobiles free-to-play à succès. En outre, les efforts de développement de nouveaux jeux seront orientés vers les consoles et les PC, en mettant l'accent sur la modernisation des propriétés intellectuelles classiques d'Atari. Ces nouvelles versions combineront le plaisir instantané des jeux classiques tout en introduisant des modes de jeu solo soignés, des modes coopératif/multi-joueurs et des jeux en ligne.

VCS : Atari soutiendra l'Atari VCS en proposant des contenus tiers significatifs et du contenu Atari exclusif. La communauté VCS a fait preuve d'ingéniosité et de créativité dans l'adaptation du système, et Atari travaillera à mettre à disposition des outils permettant aux créateurs de concevoir leurs propres jeux Atari classiques (à partir de l'Atari 2600). L'objectif final est de faciliter la création, le partage et l'utilisation de contenus de jeux rétro dans l'ère moderne.

Licences : Atari, avec son catalogue de jeux classiques, continue d'être l'une des marques les plus reconnaissables au monde. Atari continuera de tirer parti de cette notoriété dans les domaines liés aux jeux mais aussi dans des domaines plus larges, notamment les hôtels et les casinos. Plus récemment, Atari a connu un succès considérable avec des licences Atari en vue de leur utilisation dans les NFT. Atari anticipe que ceci jouera un rôle encore plus important dans la stratégie d'octroi de licences dans les années à venir.

Division Blockchain : Tous les produits et services liés à l'activité Blockchain seront regroupés au sein de la division Atari Blockchain, focalisée sur les immenses possibilités offertes par les crypto-devises et les jeux adaptés à la blockchain. Compte tenu du lancement de l’Atari Token, l'objectif principal de cette division sera la poursuite du développement de l’Atari Token par le biais de nouveaux cas d'usages et son intégration dans l'écosystème Atari (comme moyen de paiement à l’intérieur de la VCS et des jeux blockchain Atari, ainsi que dans des jeux développés par des tiers ou au sein d’applications comme Opensea.io, Sandbox ou Decentraland). Atari continuera d’évaluer des opportunités dans les jeux blockchain, les NFTs et les mondes virtuels en ligne basés sur la blockchain. La création de cette division est faite avec effet au 1er avril 2021.

Dans le cadre de cette initiative, Atari étudie, parmi plusieurs options, la possibilité de structurer cette division en tant qu’entité autonome en vue d'une possible scission au profit des actionnaires d'Atari au travers de la cotation de cette nouvelle entité.

A la date du présent document, il ne peut être assuré que la scission potentielle se produira, ce qui nécessiterait par ailleurs la poursuite de l'analyse du modèle d’affaires, l'approbation des autorités de réglementation boursière, l’approbation des actionnaires d'Atari lors d'une assemblée générale, ainsi que la confirmation de l’application du régime fiscal de faveur des scissions et, en fonction d'un certain nombre d'aspects techniques, au moins 12 mois de travaux supplémentaires.

Le Groupe confirme son objectif de réaliser un résultat net positif sur l’exercice 2020-2021 malgré le décalage de l’activité de licences et du lancement de l’Atari VCS induits par la crise sanitaire.

Définitions :

NFT : acronyme anglais pour Non Fungible Token, se traduisant par « jetons non fongibles », les NFT sont des éléments cryptographiques et virtuels dotés de codes d'identification uniques et de métadonnées (auteur, signature, date, type...) qui les distinguent les uns des autres.

Free to play : expression anglaise se traduisant par « gratuit à jouer », appliqué au jeu en ligne elle indique un type de jeu vidéo à l'utilisation gratuite (à l'inverse du Pay to play pour les jeux à accès payant). Les jeux Free to play peuvent également utiliser le principe des micropaiements sur des options supplémentaires. Ils sont ainsi « gratuits avec options d'achats ».

Avertissement :

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

