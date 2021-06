Atari VCS : disponible à compter du 15 juin 2021

en grande distribution aux États-Unis

Paris, le 3 juin 2021 - Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce la disponibilité de l'Atari VCS et de ses accessoires à la vente à partir du 15 juin 2021, via les réseaux de distribution et les sites de vente en ligne Best Buy, GameStop et Micro Center ainsi que le site internet officiel de l'Atari VCS. Chaque détaillant proposera des opérations marketing dédiées le jour du lancement.

Les accessoires développés en partenariat avec PowerA, inclut une manette classique sans fil, basée sur la manette originale de l'Atari 2600, ainsi qu'une manette au style moderne. Les deux manettes sont dotées d'un retour d'information sonore, d'un éclairage LED, d'un chargement USB et d'une compatibilité Bluetooth sans fil avec l'Atari VCS et la plupart des PC et appareils mobiles.

Afin de satisfaire un public large, l'Atari VCS continue d'accroître son offre de contenus gratuits et payants :

plus d'une douzaine de titres de développeurs de jeux indépendants populaires ( Boulder Dash Deluxe, Danger Scavenger, Guntech, Jetboard Joust, Missile Command: Recharged, Sir Lovelot, Something Ate My Alien, Tailgunner ). De nouveaux titres seront lancés sur la boutique Atari VCS tout au long de l'année ;

). De nouveaux titres seront lancés sur la boutique Atari VCS tout au long de l'année ; l'accès gratuit à 100 jeux d'arcade et de l'Atari 2600 classiques, entièrement optimisés pour être utilisés avec la manette classique sans fil, et des effets innovants qui donnent une nouvelle vie à ce jeux rétros ;

l'accès gratuit à Antstream Arcade, la célèbre plateforme de streaming de jeux, qui offre un accès à la demande à la plus grande collection au monde de titres rétro sous licence.

En plus des contenus originaux indépendants et des jeux rétros, l'Atari VCS donne accès aux services de streaming les plus populaires, directement depuis le tableau de bord de l'Atari VCS - ou au travers de l'application Atari VCS Companion, disponible dans l'App Store et sur Google Play. Le système est doté d'un navigateur Chrome intégré et des applications Workspace de Google. Les propriétaires d'Atari VCS peuvent aussi charger leurs films et émissions de télévision préférés en utilisant leurs services de streaming média favoris, y compris des contenus en 4K HDR, ainsi qu'écouter de la musique, faire des achats et accéder aux réseaux sociaux.

La plateforme Atari VCS prend en charge la résolution 4K, des contenus HDR et 60FPS, des options de stockage embarquées et extensibles, le Wi-Fibi-bande et le Bluetooth 5.0, ainsi que la prise en charge de l'USB 3.0. Pour les plus férus de personnalisation et de configuration, un mode PC optionnel permet en outre d'installer Windows ou Linux comme système d'exploitation alternatif, transformant l'Atari VCS en un mini-PC complet et puissant.

Ce lancement commercial calibré fait suite aux différentes phases de livraison des précommandes entamées fin décembre 2020. Les systèmes Atari VCS Onyx Base sont proposés à partir de 299,99 dollars US, tandis que les systèmes Atari VCS Black Walnut et Onyx All-In comprennent l'Atari VCS Classic

