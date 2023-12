Atari S.A. est un groupe de divertissement interactif et une marque emblématique du secteur des jeux vidéos. Le groupe est mondialement connu pour ses produits de divertissement interactifs multi-plateformes et ses produits sous licence. Atari S.A. possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®, Pong® et RollerCoaster Tycoon.

Secteur Jouets et produits pour enfants