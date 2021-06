Atari : souhaite radier ses SDRs de la cotation de Stockholm

Atari annonce ce soir son intention de demander la radiation de ses certificats de dépôt Suédois (SDRs) actuellement cotés sur le marché Nasdaq First North Growth, à Stockholm.



Cette décision intervient après que le conseil d'administration a constaté le faible volume de transactions ainsi que le nombre limité de détenteurs de SDRs, depuis la cotation des SDRs en avril 2019.



Atari a aussi tenu compte des coûts supplémentaires et des contraintes administratives engendrés par cette cotation secondaire.



Les détenteurs de SDRs peuvent toutefois continuer à rester actionnaires d'Atari en convertissant leurs SDRs en actions ordinaires d'Atari SA cotées sur Euronext Paris, précise la société.



La demande formelle de radiation ne sera pas soumise avant un délai minimum de trois mois à compter de ce jour, ajoute Atari.



