Atari : radiation prochaine du marché Nasdaq First North Growth à Stockholm

Comme annoncé dans son communiqué du 24 juin dernier, Atari a depuis soumis sa demande de radiation de ses certificats de dépôt Suédois (SDRs) actuellement cotés sur le marché Nasdaq First North Growth auprès de Nasdaq Stockholm. La demande a été approuvée et le dernier jour de cotation des SDRs sera le 22 octobre prochain.



Atari rappelle aux détenteurs de SDRs qu'ils peuvent continuer à rester actionnaires de la société en convertissant leurs SDRs en actions ordinaires d'Atari cotées sur Euronext Paris.



Pour effectuer une telle conversion, les détenteurs de SDRs sont invités à contacter le dépositaire, Mangold Fondkommision.



Le délai pour soumettre une demande de conversion a été fixée par Mangold au 1er novembre prochain.



Pour les détenteurs de SDRs qui ne demandent pas la conversion de leurs SDRs en actions ordinaires d'Atari ou qui ne sont pas en mesure de détenir des actions cotées sur un marché étranger, Mangold procédera à la cession des actions ordinaires d'Atari déposées auprès de Mangold sur le marché Euronext Paris et créditera par la suite les comptes détenant les SDRs Atari avec le montant correspondant au produit de cette cession après déduction de frais de transactions et d'opérations de change.