Atari : réduit ses pertes mais la trésorerie inquiète

Atari a fait état lundi d'une hausse de son chiffre d'affaires et d'une atténuation de sa perte opérationnelle au premier semestre, mais aussi évoqué des besoins de trésorerie additionnels, ce qui pesait sur son cours de Bourse.



Le groupe de jeux vidéo a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros au titre des six premiers mois de son exercice 2023/2024, clos fin septembre, en hausse de 46% d'une année sur l'autre, notamment sous l'effet de l'intégration de Nightdive Studios.



Sa perte opérationnelle s'est réduite à cinq millions d'euros, contre -5,2 millions d'euros un an plus tôt, même si sa perte nette s'est accrue à 6,6 millions d'euros, après -5,4 millions au premier semestre 2022/2023, du fait des intérêts versés sur la dernière obligation convertible.



Dans son communiqué, Atari souligne que le déploiement de sa nouvelle stratégie de croissance pourrait requérir de nouveaux besoins en financement, notamment au vu du contexte économique incertain du moment.



La société dit actuellement envisager (1) de nouveaux prêts de la part d'Irata, son principal actionnaire, ou (2) une nouvelle levée de capitaux, des annonces qui se soldaient par un repli de 1,2% de l'action en fin de matinée à la Bourse de Paris.



