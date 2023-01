Le ministre de l'économie du Mexique rencontre des entreprises énergétiques canadiennes

M. Buenrostro rencontrera à nouveau les entreprises le mois prochain pour discuter des progrès réalisés dans le cadre des accords, a déclaré le ministère sur Twitter.

Un fonctionnaire mexicain a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'un "cadre" pour les problèmes de chacune des entreprises avec le secteur énergétique du Mexique avait été convenu.

Les quatre entreprises qui ont rencontré Lopez Obrador comprennent le fonds de pension La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), ATCO Ltd, Northland Power Inc, et Canadian Solar Inc, a déclaré un fonctionnaire familier avec la question.

Un porte-parole du ministère mexicain de l'économie n'a pas pu confirmer immédiatement si les quatre entreprises étaient celles présentes à la réunion avec Buenrostro.

L'année dernière, les États-Unis et le Canada ont entamé une procédure de règlement des différends contre la volonté du Mexique de donner la priorité aux entreprises énergétiques publiques dans le cadre d'un pacte commercial régional.