ATEME : Partenariat entre ENENSYS et Ateme pour proposer une solution ATSC 3.0-in-a-box pour WCRN Boston

RENNES - 1er août 2022 - ENENSYS Technologies, fournisseur leader de solutions de diffusion de médias, a le plaisir d'annoncer que WCRN TV 31 Boston a lancé la première plateforme ATSC 3.0/NEXTGEN TV de la région avec la solution logicielle ATSC 3.0 d'ENENSYS et Ateme. En plus de fournir un service de télévision linéaire NEXTGEN TV, le service offrira également des services illimités de diffusion cryptée de données de diffusion aux entreprises et aux premiers intervenants des services d'urgence.

En collaboration avec WCRN, Ateme et ENENSYS ont fourni une solution ATSC 3.0-in-a-box exécutant plusieurs conteneurs docker sur un seul serveur, afin de permettre des économies de CAPEX et de réduire la consommation d'énergie. La solution ATSC 3.0-in-a-box comprend le TITAN Live d'Ateme, qui encode chaque flux en segments DASH ; le MediaCast ATSC d'ENENSYS, qui diffuse les segments DASH ainsi que toute la signalisation ATSC 3.0 sur flux ROUTE ; et la passerelle de diffusion (broadcast gateway) SmartGate ATSC d'ENENSYS, qui reçoit tous les services de télévision linéaire avec leur signalisation afin de créer les flux STLTP pour la transmission ATSC 3.0.

« Avec la croissance du marché de la télévision NEXTGEN TV à un bon rythme, Ateme s'est assuré du bon déploiement de notre logiciel avec ENENSYS et nos partenaires dans les solutions ATSC 3.0 de bout en bout. Cela permet aux stations de diffusion de simplifier leur flux de travail et de fournir de meilleurs services à leurs téléspectateurs» a déclaré Dave Brass, Vice-Président de la stratégie et du développement des marchés chez Ateme.

« La solution ATSC 3.0-in-a-box est vraiment un facteur clé de différenciation lorsqu'il s'agit de déployer rapidement une chaîne de diffusion ATSC 3.0 complète.Le vendredi 8 juillet et en moins de quatre heures, WCRN TV a pu passer à l'antenne avec son signal NEXTGEN TV» a déclaré Bruno Tariant, Directeur des ventes Amériques chez ENENSYS.

A propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo, aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plateformes de streaming de premier plan à stimuler l'engagement de leurs téléspectateurs et à réduire le taux de désabonnement.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans l'industrie vidéo, les solutions d'Ateme alimentent des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total de possession des services TV/VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, Ateme s'associe à ses clients en leur proposant des modèles commerciaux flexibles qui correspondent à leurs priorités financières.

Plus d'informations : www.ateme.com.

Contact presse Ateme : Dorota Bouskela Marcom Manager Email: d.bouskela@ateme.com Casey Love PR Account Manager Bubble Email: caseyl@bubbleagency.com

À propos d'ENENSYS Technologies

Basé à Rennes, ENENSYS Technologies est un concepteur et fabricant d'équipements professionnels innovants pour l'industrie broadcast et télécom. Depuis 15 ans, ENENSYS Technologies permet une diffusion vidéo efficace par voie Terrestre (ATSC 3.0, DVB-T/T2, ISDB-T/Tb, HbbTV…), par Satellite (DVB-S/S2/S2X) et Télécom (4G/5G, IPTV, OTT) et fournit des équipements de test et de surveillance avec la marque TestTree.

Pour plus d'informations : www.enensys.com