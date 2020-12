ATEME, acteur mondial de l'infrastructure de diffusion vidéo, franchit la barre symbolique des 100 ingénieurs sur le bassin rennais

PARIS, DENVER, SINGAPOUR, SAO PAULO, LE 11 DECEMBRE, 2020 - ATEME, le leader de la compression vidéo pour les opérateurs Câble, Satellite, Telecom, Terrestre et OTT annonce aujourd'hui avoir franchi la barre symbolique des 100 ingénieurs sur le bassin rennais.

La société, créée en 1991 et spécialisée dans la fabrication et dans le développement des équipements et des logiciels de compression vidéo, assure une présence commerciale dans 24 pays au service de plus de 400 clients en 2019. Avec une clientèle composée des chaines de télévisions, des opérateurs telecom et des diffuseurs internationaux, ATEME réalise plus de 90% de son chiffre d'affaire à l'international.

Après l'acquisition d'Anevia (spécialiste des logiciels pour la distribution OTT) fin 2020, ATEME est riche aujourd'hui de plus de 430 collaborateurs, parmi lesquels certains des meilleurs experts vidéo du domaine. A ce titre, un de ses 3 centres R&D se trouve à Rennes, bassin historique de la télévision numérique (les deux autres sites sont en région parisienne et à Grenoble).

Portée par une croissance forte de 20% annuels ces 10 dernières années - doublée d'une profitabilité atteinte depuis 2016 et portée par l'ambition d'accélérer la livraison de solutions vidéo toujours plus innovantes, ATEME continue d'accroitre ses investissements rennais et son attractivité grâce à des projets innovants. ATEME compte aujourd'hui 52 brevets internationaux et un environnement de travail stimulant et agréable.

Initié en 2015, le site rennais célèbre aujourd'hui son passage au-dessus de la barre symbolique des 100 ingénieurs, et en prévoit 110 à la fin de l'année. Il est aussi le plus grand centre de R&D du Groupe ATEME.

A propos d'ATEME :

ATEME est un leader mondial dans les technologies de compression vidéo MPEG-2, H.264, HEVC, AV1 et VVC à destination des professionnels de la diffusion par satellite, fibre, de la distribution vidéo grand public, en direct et à la demande, sur réseaux propriétaires ou OTT. Plus d'informations sur www.ateme.com. Suivez-nous sur Twitter: @ateme_tweets, LinkedIn, Youtube.

