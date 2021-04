ATEME : CHOISIE PAR NUDDAY POUR SES PLATEFORMES LIVE ET FILE

PARIS, DENVER, SINGAPOUR, SAO PAULO, le 23 mars, 2021 - ATEME, le leader de la compression vidéo pour les opérateurs Câble, Satellite, Télécom, Terrestre et OTT, annonce aujourd'hui que Nuuday, filiale de TDC Group, la plus grande société de télécommunications du Danemark, a adopté sa gamme de solutions TITAN pour améliorer l'expérience vidéo de ses téléspectateurs.

Au service de plus d'un million de téléspectateurs via ses marques YouSee, qui leur fournit 100 canaux linéaires et services VoD, et Blockbuster, qui propose un catalogue VoD complet, Nuuday avait besoin d'une solution d'encodage vidéo qui puisse améliorer la qualité vidéo et pérenniser ses workflows. Pour atteindre cet objectif, Nuuday a implémenté les solutions logicielles TITAN d'ATEME pour les applications en direct et VOD.

Afin de répondre aux besoins de l'offre complète de services de Nuuday, la solution TITAN Live d'ATEME est utilisée pour les services IPTV et OTT ; elle est utilisée conjointement à TITAN Mux (statmux) pour la diffusion vidéo numérique - via câble - avec surveillance et contrôle fournis par le système de supervision d'ATEME, l'AMS. L'encodeur TITAN Live offre aux téléspectateurs une qualité d'image inégalée sur n'importe quel appareil pour tous les services YouSee et Blockbuster. Parallèlement, la polyvalence de l'encodeur ATEME donne à Nuuday la flexibilité de s'adapter aux nouveaux besoins du marché. Nuuday a également adopté TITAN File microservices d'ATEME pour ses services VoD.

La gamme de solutions TITAN d'ATEME offre à Nuuday plusieurs avantages considérables :

Une excellente qualité d'image : les performances et l'efficacité de TITAN Live et File permettent à Nuuday de continuer à fournir la meilleure qualité d'image à ses téléspectateurs

Les dernières innovations technologiques : l'accès à de nouvelles technologies telles que la prise en charge des standards SMPTE 2110, CQR, HEVC, CMAF et HDR, pour une utilisation actuelle et à venir

Un modèle commercial flexible : l'accès au portefeuille TITAN pour réaliser une croissance de ses offres linéaires et VoD, des résolutions mobiles aux résolutions 4K, tout en maîtrisant ses dépenses.

Peter Bukhave Hansen, SVP Tribe Lead Entertainment, Nuuday, a déclaré : « Notre objectif est de fournir les meilleurs services de divertissement à nos clients. Lors du renouvellement de nos plates-formes de compression, nous recherchons toujours les solutions offrant la meilleure qualité d'image pour améliorer l'expérience de nos clients. Au-delà de la qualité, nous recherchons la capacité d'un fournisseur à s'adapter aux nouvelles technologies dans ce marché en évolution rapide. ATEME et sa plate-forme d'encodage TITAN polyvalente nous fournissent les éléments clé que nous recherchons chez un partenaire technologique et nous nous réjouissons de la poursuite de notre collaboration.»

Katrine Finstad, directrice des ventes, ATEME, a déclaré : « Nuuday recherchait une solution d'encodage vidéo qui offrirait non seulement la meilleure expérience utilisateur pour son offre de services, mais aussi une boîte à outils technique pour mettre à jour les futurs flux de travail. Notre encodeur TITAN Live a surpassé tous les autres dans les évaluations de la qualité d'image et avec la technologie Anevia apportant désormais de nouvelles améliorations, nous sommes en mesure de fournir une solution de pointe pour demain, aujourd'hui. Nuuday est l'un des plus grands fournisseurs de services de Scandinavie et nous sommes fiers d'avoir été choisis pour alimenter le codage sur ses plates-formes en direct et mezzanine. »

