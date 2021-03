ATEME : facilite plus de 50% des déploiements ATSC 3.0 en Amérique du Nord

PARIS, DENVER, SINGAPOUR, SYDNEY, le 25 février 2021 - ATEME, le leader de la compression vidéo pour les opérateurs Câble, Satellite, Télécom, Terrestre et OTT, annonce aujourd'hui que sa plateforme TITAN Live est utilisée dans plus de la moitié des déploiements ATSC 3.0 en Amérique du Nord en 2020, garantissant le leadership technologique aux plus grands diffuseurs américains.

De nombreuses chaînes de télévision et stations de premier plan utilisent désormais ATEME TITAN Live pour leurs lancements en ATSC 3.0 ainsi que pour les migrations vers l'ATSC 1.0 nécessitant un « repack », c'est-à-dire plus de chaînes sur un seul émetteur. Sinclair Broadcast Group fait partie de ces leaders qui utilisent les solutions d'ATEME, depuis le lancement de la première station commerciale ATSC 3.0 à Las Vegas en mai 2020. Ce lancement constitue également une première mondiale car effectuée à distance. Cette méthode de déploiement, facilitée par ATEME, doit se généraliser aux prochains déploiements.

Sous le nom de «NextGen TV», ATSC 3.0 permet aux diffuseurs de concurrencer les fournisseurs de streaming avec des services de meilleure qualité audio/video, des services interactifs et personnalisés. Il s'agit de l'introduction d'une nouvelle norme pour les diffuseurs américains pour la première fois depuis plus de 20 ans. Elle a le potentiel de transformer l'expérience utilisateur avec des résolutions allant jusqu'à l'Ultra HD. Elle se caractérise par High Dynamic Range (une grande plage dynamique), Next Generation audio (une audio de nouvelle génération), un système d'avertissement pour des alertes d'urgence, un HEVC évolutif et une publicité ciblée. Les déploiements ATSC 3.0 continuent de manière importante même avec la pandémie de Covid-19.

Avant que les déploiements ne se concrétisent, ATEME avait pris en charge les principaux tests terrain d'ATSC 3.0, y compris les tests effectués par la National Association of Broadcasters (NAB), la Consumer Technology Association (CTA) et l'organisation Pearl TV.

Mickael Raulet, CTO, ATEME, a déclaré : « Ayant joué un rôle clé dans le développement de cette norme, ATEME reste déterminée à aider davantage de stations à travers les États-Unis et sur d'autres marchés à adopter ATSC 3.0 pour qu'elles puissent profiter des avantages de cette nouvelle norme. »

A propos d'ATEME

ATEME aide les fournisseurs et plateformes de contenus/TV à captiver leurs audiences avec une qualité d'expérience supérieure, leur permettant ainsi d'accroître l'engagement des téléspectateurs, d'acquérir de nouveaux abonnés et de trouver de nouvelles sources de monétisation.

ATEME fournit des solutions d'encodage multi-codec, de packaging/Origin multi-format, de cloud DVR évolutif, de CDN adaptable à l'audience et d'insertion dynamique de publicité augmentant les revenus. Ces solutions permettent à des centaines de studios, créateurs de contenus, diffuseurs et opérateurs de TV terrestre, câble, satellite, IPTV et streaming OTT de fournir un contenu haute qualité à des milliards d'utilisateurs dans le monde.

ATEME a apporté de nombreuses innovations dans des domaines allant de la qualité visuelle à la mise en cache intelligente et à l'analyse de données. Avec des équipes de R&D primées à de nombreuses reprises, ATEME est un partenaire résolument axé sur l'avenir de l'industrie et un contributeur actif aux principaux forums et associations, notamment DVB, SMPTE, ATSC, AOM, MPEG Streaming Video Alliance, CMAF-IF et 3GPP.

Fondée en 1991, ATEME compte 450 collaborateurs répartis entre son siège en France et dans des bureaux à travers le monde : États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Russie, Emirats Arabes Unis, Singapour, Corée et Australie.

Depuis 2014, ATEME est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0011992700) et fait partie de l'indice Tech 40. La société, qui réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 71 M€, a finalisé en janvier 2021 son acquisition d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV.

Pour en savoir advantage: https://www.ateme.com/fr/

