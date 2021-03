ATEME : s'associe à Digitalrich pour proposer une solution intégrée d'insertions publicitaires aux clients du monde entier

PARIS, DENVER, SINGAPOUR, SAO PAULO, le 16 mars, 2021 - ATEME, le leader de la compression vidéo pour les opérateurs Câble, Satellite, Télécom, Terrestre et OTT, annonce aujourd'hui un partenariat avec Digitalrich, le principal fournisseur de technologies d'insertion publicitaire en Corée. TITAN Live et TITAN Mux d'ATEME ainsi que le serveur d'insertion publicitaire de Digitalrich sont désormais disponibles en tant que solution intégrée pour les clients d'ATEME dans le monde entier.

Grâce à ce partenariat, les clients bénéficieront d'une solution de remplacement publicitaire complète capable de gérer des marqueurs analogiques ou numériques ainsi que les campagnes publicitaires pour les chaines traitées par les composants de traitement vidéo d'ATEME. Ce partenariat permettra à Digitalrich d'accroître sa présence internationale et d'étendre ses parts de marché, tandis qu'ATEME sera en mesure de proposer une solution de bout en bout robuste, flexible et personnalisée pour l'insertion d'annonces.

Lee Bong Jae, PDG de Digitalrich, a déclaré: «Notre partenariat avec ATEME contribuera à accroître notre présence internationale et permettra à un plus large éventail de diffuseurs dans le monde de bénéficier de notre excellente technologie d'insertion publicitaire. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure avec ATEME et sommes impatients d'explorer les autres opportunités que ce partenariat nous ouvrira tous les deux à l'avenir. »

Gautier Vandomme, VP APAC, ATEME, a ajouté: «Travailler avec le leader de l'insertion publicitaire en Corée nous offre une excellente opportunité d'étendre notre présence dans le pays et dans la région. Grâce à la synergie entre ATEME TITAN Live, etTITAN Mux et la solution de Digitalrich, nous sommes en mesure d'offrir à tous nos clients dans le monde entier une solution d'insertion publicitaire complète, les aidant à créer de nouvelles sources de revenus et à offrir au public une expérience de visionnage plus personnalisée. »

A propos d'ATEME :

ATEME aide les fournisseurs et plateformes de contenus/TV à captiver leurs audiences avec une qualité d'expérience supérieure, leur permettant ainsi d'accroître l'engagement des téléspectateurs, d'acquérir de nouveaux abonnés et de trouver de nouvelles sources de monétisation.

ATEME fournit des solutions d'encodage multi-codec, de packaging/Origin multi-format, de cloud DVR évolutif, de CDN adaptable à l'audience et d'insertion dynamique de publicité augmentant les revenus. Ces solutions permettent à des centaines de studios, créateurs de contenus, diffuseurs et opérateurs de TV terrestre, câble, satellite, IPTV et streaming OTT de fournir un contenu haute qualité à des milliards d'utilisateurs dans le monde.

ATEME a apporté de nombreuses innovations dans des domaines allant de la qualité visuelle à la mise en cache intelligente et à l'analyse de données. Avec des équipes de R&D primées à de nombreuses reprises, ATEME est un partenaire résolument axé sur l'avenir de l'industrie et un contributeur actif aux principaux forums et associations, notamment DVB, SMPTE, ATSC, AOM, MPEG Streaming Video Alliance, CMAF-IF et 3GPP.

Fondée en 1991, ATEME compte 450 collaborateurs répartis entre son siège en France et dans des bureaux à travers le monde : États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Russie, Emirats Arabes Unis, Singapour, Corée et Australie.

Depuis 2014, ATEME est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0011992700) et fait partie de l'indice Tech 40. La société, qui réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 71 M€, a finalisé en janvier 2021 son acquisition d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV.

Pour en savoir advantage: https://www.ateme.com/fr/

