ATEME : soutient l'industrie vidéo chinoise avec l'intégration d'AVS2

PARIS, DENVER, SINGAPOUR, SAO PAULO, le 08 mars, 2021 - ATEME, le leader de la compression vidéo pour les opérateurs Câble, Satellite, Télécom, Terrestre et OTT, annonce aujourd'hui avoir intégré dans sa gamme TITAN le codec AVS2. AVS2 est la norme de compression audio-vidéo numérique de deuxième génération, définie par le groupe de travail AVS qui vise à répondre aux besoins de l'industrie audio et vidéo en Chine.

En intégrant AVS2 dans ses solutions TITAN, ATEME renforce son engagement sur le marché chinois. La société bénéficiait déjà d'une solide réputation en Chine en tant que fournisseur de solutions de compression vidéo innovantes. Ce dernier développement intervient alors que l'industrie vidéo chinoise continue de faire face à un paysage en constante évolution avec un nombre croissant de câblo-opérateurs qui alimentent les services de diffusion UHD et OTT. Les clients chinois d'ATEME, tous des acteurs de premier plan, peuvent désormais profiter de la haute qualité vidéo à faible débit et de la technologie HDR pour offrir aux téléspectateurs une qualité d'expérience inoubliable.

Positionnée comme une alternative au HEVC ou AV1 sur le marché chinois, sa principale application est la vidéo Ultra HD, prenant en charge la compression efficace de l'ultra-haute résolution (4K et plus) et du HDR.

Xiao Zhang, directeur des ventes, ATEME, a déclaré : «Notre technologie alimente des centaines de canaux de diffusion 4K dans le monde et nos solutions sont hautement évolutives pour le HDR. Le contrôle total de ces technologies garantit non seulement des performances inégalées, mais également un haut niveau de flexibilité. Avec AVS2 intégré à notre solution TITAN, nous réaffirmons notre engagement envers nos clients chinois et leur donnons les outils dont ils ont besoin pour offrir une qualité vidéo inégalée dans un paysage de plus en plus concurrentiel. »

A propos d' ATEME :

ATEME aide les fournisseurs et plateformes de contenus/TV à captiver leurs audiences avec une qualité d'expérience supérieure, leur permettant ainsi d'accroître l'engagement des téléspectateurs, d'acquérir de nouveaux abonnés et de trouver de nouvelles sources de monétisation.

ATEME fournit des solutions d'encodage multi-codec, de packaging/Origin multi-format, de cloud DVR évolutif, de CDN adaptable à l'audience et d'insertion dynamique de publicité augmentant les revenus. Ces solutions permettent à des centaines de studios, créateurs de contenus, diffuseurs et opérateurs de TV terrestre, câble, satellite, IPTV et streaming OTT de fournir un contenu haute qualité à des milliards d'utilisateurs dans le monde.

ATEME a apporté de nombreuses innovations dans des domaines allant de la qualité visuelle à la mise en cache intelligente et à l'analyse de données. Avec des équipes de R&D primées à de nombreuses reprises, ATEME est un partenaire résolument axé sur l'avenir de l'industrie et un contributeur actif aux principaux forums et associations, notamment DVB, SMPTE, ATSC, AOM, MPEG Streaming Video Alliance, CMAF-IF et 3GPP.

Fondée en 1991, ATEME compte 450 collaborateurs répartis entre son siège en France et dans des bureaux à travers le monde : États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Russie, Emirats Arabes Unis, Singapour, Corée et Australie.

Depuis 2014, ATEME est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0011992700) et fait partie de l'indice Tech 40. La société, qui réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 71 M€, a finalisé en janvier 2021 son acquisition d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV.

Pour en savoir advantage: https://www.ateme.com/fr/

ATEME Contact

Dorota Bouskela

Senior Corporate Marcom Manager

Tel: +33 684 633 212

E-mail: d.bouskela@ateme.com

Ou

Whiteoaks International

Amber Chawner

Tel: +44 (0)1252 727313

E-mail: AmberC@whiteoaks.co.uk