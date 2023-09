Ateme est spécialisé dans le développement et la fabrication d'équipements et de logiciels de compression vidéo. Les produits sont destinés à faciliter et à accélérer la diffusion des flux vidéo en direct ou à la demande. Le groupe propose des encodeurs et des décodeurs électroniques supportant les formats Définition Standard (SD) et Haute Définition (HD) et les standards de compression MPEG-2 et MPEG-4/AVC, des transcodeurs distribuant des vidéos pour les usages multi-écrans et des multiplexeurs rassemblant plusieurs chaînes TV dans des systèmes de diffusion satellite ou câble. La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (27,8%), Etats-Unis et Canada (37,5%), Asie-Pacifique (17%) et Amérique latine (10,2%).

Secteur Communications et réseautage