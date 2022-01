Ateme : ATEME PUBLIE SON AGENDA FINANCIER 2022

Paris, le 4 janvier 2022 – 18h00 CET



Ateme (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, publie son agenda de communication financière pour l'année 2022. Toutes les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

Jeudi 27 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 Jeudi 24 mars 2022 Résultats annuels 2021 Jeudi 5 mai 2022 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 Mardi 12 juillet 2022 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 Jeudi 29 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 Mercredi 9 novembre 2022 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022



Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

À propos d'Ateme : Ateme aide les fournisseurs et plateformes de contenus à captiver leurs audiences avec une qualité d'expérience supérieure, leur permettant ainsi d'accroître l'engagement des téléspectateurs, d'acquérir de nouveaux abonnés et de trouver de nouvelles sources de monétisation.

Ateme fournit des solutions d'encodage multi-codec, de packaging/Origin multi-format, de cloud DVR évolutif, de CDN adaptable à l'audience et d'insertion dynamique de publicité augmentant les revenus. Ces solutions permettent à des milliers de studios, créateurs de contenus, diffuseurs et opérateurs de TV terrestre, câble, satellite, IPTV et streaming OTT de fournir un contenu de meilleure qualité à des milliards d'utilisateurs dans le monde.

Ateme a apporté de nombreuses innovations dans des domaines allant de la qualité visuelle à la mise en cache intelligente et à l'analyse de données. Avec des équipes de R&D primées à de nombreuses reprises, Ateme est un partenaire résolument axé sur l'avenir de l'industrie et un contributeur actif aux principaux forums et associations, notamment DVB, SMPTE, ATSC, AOM, MPEG Streaming Video Alliance, CMAF-IF et 3GPP.

Fondée en 1991, Ateme compte 490 collaborateurs répartis entre son siège en France et dans des bureaux à travers le monde : États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Russie, Emirats Arabes Unis, Singapour, Corée et Australie. Depuis 2014, Ateme est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0011992700) et fait partie de l'indice Tech 40. La société, qui réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 71 M€, a finalisé en janvier 2021 son acquisition d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV.

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-Directeur général Olivier Lambert

Tél. : +33 (0)4 72 18 04 91

ateme@actus.fr Anne-Catherine Bonjour

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

