Paris, le 29 janvier 2021 – 17h45 CET



CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EN HAUSSE DE 7 % ; STABLE À taux de change et pÉrimètre constants

AMÉLIORATION ATTENDUE DE LA MARGE BRUTE DE L'EXERCICE

INTÉGRATION D'ANEVIA EN BONNE VOIE

ATEME FAIT DATE DANS L'HISTOIRE DE LA COMPRESSION VIDÉO EN REMPORTANT TROIS EMMY® AWARDS



Chiffre d'affaires en milliers d'EUR 2019 2020 (1) Variation Variation à taux de change et périmètre constants 9 mois 45 393 43 112 -5 % -5 % Quatrième trimestre 20 931 27 626 +32 % +11 % TOTAL 66 324 70 738 +7 % +0 %

(1) dont Anevia à compter du 1er novembre 2020

Ces données font actuellement l'objet de vérifications.



Paris, le 29 janvier 2021 - ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, a enregistré un chiffre d'affaires de 27,6 millions d'euros au quatrième trimestre 2020, en hausse de 32 % et de 11 % à taux de change et périmètre constants.

Le chiffre d'affaires total pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 s'élève à 70,7 millions d'euros, en progression de 7 % par rapport à 2019 ; ce chiffre d'affaires est stable à taux de change et périmètre constants. L‘acquisition d'Anevia, consolidé à partir de novembre 2020, a contribué à hauteur de 5,3 millions d'euros au chiffre d'affaires.



Répartition du chiffre d'affaires par région

Chiffre d'affaires en milliers d'EUR 2019 2020 (1) Variation Variation à taux de change et périmètre constants EMEA 24 535 24 933 +2 % -7 % États-Unis / Canada 24 526 26 451 +8 % +7 % Amérique latine 9 024 7 549 -16 % -41 % Asie-Pacifique 8 240 11 805 +43 % +45 % TOTAL 66 324 70 738 +7 % +0 %

(1) dont Anevia à compter du 1er novembre 2020

Ces données font actuellement l'objet de vérifications.

Dans la région EMEA, le chiffre d'affaires a progressé de 2 %, à 24,9 millions d'euros. Il recule de 7 % à devises et périmètre constants.

La région États-Unis/Canada a de nouveau enregistré une croissance solide de +8 %, avec un chiffre d'affaires de 26,5 millions d'euros. En base comparable, le chiffre d'affaires est en hausse de 7 %.

L'Amérique latine est en recul de 16 %, à 7,5 millions d'euros. À devises et périmètre constants, son chiffre d'affaires est en baisse de 41 %.

Dépassant l'Amérique latine, l'Asie-Pacifique a pris la troisième place du podium grâce à une montée en flèche de son chiffre d'affaires de 43 % pour atteindre 11,8 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est en progression de 45 % à devises et périmètre constants.



Hausse importante des flux de chiffre d'affaires récurrent

Le chiffre d'affaires récurrent mensuel[1] a fortement augmenté, passant de 880 000 euros en janvier 2020 à 1 500 000 euros en janvier 2021, en incluant la contribution d'Anevia. Le Groupe entend étendre son modèle stratégique générateur de chiffre d'affaires mensuel récurrent aux gammes de produits d'Anevia et augmenter, chaque année, la part de chiffre d'affaires récurrent mensuel dans le volume de chiffre d'affaires global.



ATEME fait date dans l'histoire de la compression vidéo en remportant trois Emmy® Awards

La National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) a décerné à ATEME trois Emmy® Awards pour ses réalisations remarquables permettant d'améliorer la diffusion media, la distribution et la qualité d'expérience. NATAS a ainsi récompensé ATEME dans les trois catégories suivantes :

Développement de mesures perceptuelles pour l'optimisation de l'encodage vidéo ou comment ATEME peut imiter le système visuel humain.

Optimisation des procédés d'intelligence artificielle pour la compression vidéo ou comment ATEME réussit à diminuer le coût total de détention sans compromis sur la qualité.

Développement de technologies de compression optimisées pour des traitements massifs ou comment ATEME peut aider les fournisseurs de services de vidéo à la demande à produire plus de contenu et de meilleure qualité dans le cloud.

Ces récompenses saluent les investissements de premier plan réalisés par ATEME dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données. Elles renforcent la place d'ATEME en tant que partenaire d'avenir des principaux fournisseurs de contenu et de services, en les accompagnant dans les mutations qu'ils opèrent vers de nouveaux modes de diffusion TV, média et vidéo.



Perspectives

Conformément aux prévisions, le mix produit a été plus favorable au second semestre de l'exercice qu'au premier, avec un rebond des ventes de logiciels TITAN d'ATEME et NEA d'Anevia, soutenant une amélioration de la marge brute qui devrait progresser de quelques points sur l'ensemble de l'exercice 2020.

L'intégration d'Anevia progresse conformément à nos prévisions, voire parfois à un rythme plus soutenu. Nous sommes convaincus qu'elle sera source d'une importante création de valeur à l'avenir.

Plusieurs nominations clés ont été faites, en tirant parti du pool de talents qui composent les deux sociétés : Damien Lucas, co-fondateur et directeur technologique d'Anevia, est nommé Directeur des produits du groupe. Il pilotera la feuille de route de nos produits, entre les gammes de produits d'ATEME et d'Anevia. Rémi Beaudouin, Directeur de la stratégie d'ATEME, supervisera le positionnement de la proposition de valeur du groupe issu du rapprochement. Stéphanie Pignal, Vice-Présidente des RH d'Anevia, est nommée Vice-Présidente des RH du groupe tandis que Mickael Raulet, qui a dirigé l'équipe en charge de l'innovation chez ATEME pendant six ans dont il incarne l'expertise et l'image de marque technologique, est promu au poste de Directeur technologique du groupe.

En ce qui concerne l'avenir, il reste un niveau d'imprévisibilité en 2021, la situation de la pandémie ne devant pas s'améliorer avant le second semestre. Le potentiel pour développer les ventes de NEA, le produit phare d'Anevia, grâce à l'organisation mondiale de ventes d'ATEME et à sa base installée de clients ne fait aucun doute, même si les cycles de validation et de ventes pourraient continuer d'être ralentis par l'impact de la crise de la COVID-19 en 2021. Nous espérons cependant réaliser notre ambition de doubler les chiffres de ventes de NEA d'Anevia au cours des deux prochaines années.



Michel Artières, Président-directeur général d'ATEME, a commenté : « ATEME a continué de dégager, en 2020, une performance supérieure au marché en termes de chiffre d'affaires et notre société a fortement investi dans la R&D, tout en préservant la rentabilité. Nous sommes très flattés de la triple récompense décernée à nos experts lors des Emmy Awards. Le processus d'intégration d'Anevia progresse de manière fluide et rapide. Nous sommes plus que jamais confiants que l'opération apportera une valeur ajoutée significative au groupe issu de ce rapprochement. Damien Lucas vient formidablement compléter notre équipe de direction. Je lui souhaite, de même qu'à tous ceux qui viennent d'être nommés à de nouvelles fonctions, beaucoup de réussite dans leur mission. ATEME et Anevia seront plus fortes ensemble et les équipes sont très enthousiastes à la perspective de cette nouvelle histoire qu'elles vont maintenant écrire ».



Prochaine publication :

25 mars 2021 : résultats annuels 2020



À propos d'ATEME : ATEME est le nouveau leader des technologies de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde. ATEME aide les fournisseurs de contenu et de services vidéo et TV à capter leurs audiences par une qualité d'expérience supérieure de sorte qu'ils peuvent doper l'engagement des spectateurs, remporter de nouveaux clients et dégager un nouveau potentiel de monétisation. Les solutions d'encodage multi-codec, d'origine/forfait tous formats, de DVR dans le cloud évolutif, de CDN sensibles aux audiences et d'insertion publicitaire dynamique génératrices de revenus d'ATEME permettent à des centaines de studios, détenteurs de contenus, diffuseurs et fournisseurs de services de diffusion en streaming par réseau terrestre, câble, satellite, IPTV et OTT de proposer des contenus de grande qualité à des milliards de spectateurs sur tout type d'écran.

ATEME est à l'origine de multiples innovations dans des domaines qui vont de la qualité visuelle au caching (mise en cache) et à l'analyse intelligents. Grâce à ses équipes de R&D lauréates de nombreux prix, ATEME demeure un partenaire d'avenir par une participation active à des forums et des associations, au rang desquels DVB, SMPTE, ATSC, AOM, MPEG Streaming Video Alliance, CMAF-IF et 3GPP.

Créée en 1991, ATEME compte 450 collaborateurs répartis entre son siège social en France et 20 bureaux dans le monde, notamment aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Russie, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, en Corée et en Australie. Depuis 2014, ATEME est cotée sur Euronext Paris. En novembre 2020, la société a procédé à l'acquisition d'Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV. En 2020, ATEME a servi près de 1 000 clients dans le monde, pour un chiffre d'affaires de 70,7 millions d'euros, dont 93 % ont été réalisés en dehors de son marché d'origine.

Nom : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Symbole boursier : ATEME - Compartiment : B



ATEME RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-Directeur général Olivier Lambert

Tél. : +33 (0)4 72 18 04 91

ateme@actus.fr Anne-Catherine Bonjour

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie de, ni ne saurait être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation en vue d'une offre portant sur l'achat de titres d'ATEME. Par ailleurs, ni le présent communiqué, ni aucune partie de celui-ci, ne doivent servir de fondement ni être utilisés en lien avec un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit concernant les biens, les activités ou les actions d'ATEME.

Toutes les déclarations autres que des faits historiques figurant dans ce document, y compris sans s'y limiter, celles concernant la situation d'ATEME, sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs d'activité sont des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurent aux présentes à des fins exclusives d'illustration. Elles sont fondées sur les points de vue et hypothèses actuels de la Direction. Ces déclarations prospectives supposent des risques connus et inconnus. Aux seules fins d'illustration, ces risques incluent, sans s'y limiter, l'impact d'événements extérieurs sur les clients et fournisseurs ; les effets de technologies concurrentes, de même que la concurrence d'une manière générale sur les principaux marchés ; la rentabilité de la stratégie d'expansion ; les litiges ; la capacité à établir et conserver des relations stratégiques au sein de grandes entreprises et l'effet des acquisitions et investissements futurs.

ATEME décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou réviser les projections, prévisions ou estimations contenues aux présentes afin de refléter tout changement survenu au niveau des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations, sauf obligation légale. Ce document vous est fourni pour votre seule information et ne peut être reproduit ni diffusé à une autre personne (que ce soit au sein de votre organisation ou à l'extérieur) ni publié, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit.

[1] Le chiffre d'affaires récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluri-annuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZqfYp1vaG+WyGtqZZ6bbJNrZmiUyJbKmmrHmZKZY52bcGxgm2mSl5bHZm9ol2xu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67278-ateme_ca_2020_29.01.2021-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews