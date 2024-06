DÉPART DE FABRICE SANA DE LA DIRECTION FINANCIÈRE - ARRIVÉE D'UN NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER DÉBUT SEPTEMBRE 2024

NOMINATION DE SÉBASTIEN BRACHET AU POSTE DE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

Paris, le 10 juin 2024 - Ateme (ISIN : FR0011992700) annonce le départ de Fabrice Sana, qui occupait le poste de Directeur financier et qui a décidé de se consacrer à un nouveau projet professionnel. Le nom du successeur de Fabrice Sana à la tête de la direction financière d'Ateme et au sein du Comité de direction de la société sera dévoilé lors de son arrivée début septembre 2024.

Ateme annonce également l'arrivée ce jour de Sébastien Brachet au poste de Directeur des opérations (COO – Chief Operations Officer), en remplacement de Joseph Soueidi qui occupait ce poste depuis 2009.

Sébastien Brachet a plus de 23 ans d'expérience dans l'industrie informatique, notamment dans le domaine des logiciels, occupant diverses fonctions de management à l'international en tant que Directeur général, Directeur des opérations, Directeur Business Development ou Directeur des achats. Il a réalisé l'essentiel de sa carrière au sein de Bull, puis d'Atos depuis 2015. Sébastien a notamment occupé le poste de Directeur des Opérations - Big Data de 2015 à 2017, et entre 2017 et 2021, était Directeur général d'Evidian, filiale d'édition de logiciels de cybersécurité et de solutions de gestion des identités et des accès d'Atos, avec laquelle il a remporté d'importants contrats mondiaux avec des opérateurs Tier 1. Avant de rejoindre Ateme, Sébastien occupait depuis 2021 le poste Directeur des opérations de Red-on-line, éditeur de logiciel en mode SaaS dédié à la conformité HSE (Hygiène Sécurité Environnement) et à la gestion des risques.

Michel Artières, Président-Directeur général d'Ateme, déclare : " Je tiens à remercier chaleureusement Fabrice Sana pour l'important travail réalisé au sein d'Ateme au cours des 17 dernières années. Fabrice a amplement contribué à la structuration et au développement d'Ateme, marqué notamment par le succès de l'introduction en Bourse il y a 10 ans, le franchissement du cap des 100 M€ de chiffre d'affaires en 2023, ou encore l'acquisition stratégique d'Anevia. Nous accueillerons en septembre un nouveau Directeur financier, doté d'expériences dans l'univers des sociétés cotées et de la Tech, au moment où nous nous focalisons sur le développement de nos revenus, notamment de MRR, et l'amélioration de notre rentabilité opérationnelle.

Je souhaite également témoigner de ma reconnaissance à Joseph Soueidi qui a grandement contribué au développement d'Ateme lors de ses 15 années à la tête de la Direction des opérations. Son successeur, Sébastien Brachet, nous apporte plus de 20 ans d'expérience à différents postes dans le domaine des opérations, notamment chez Bull et Atos. Doté d'un profil très international et disposant d'un large éventail d'expertises, Sébastien aidera Ateme à relever les nombreux défis des prochaines années ! »

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 580 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2023, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-directeur général Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

ateme@actus.fr Amaury Dugast

+33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

