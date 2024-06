NOMINATIONS AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION D'ATEME

DÉPART DE FABRICE SANA DE LA DIRECTION FINANCIÈRE -

ARRIVÉE D'UN NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER DÉBUT SEPTEMBRE 2024

ARRIVÉE D'UN NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER DÉBUT SEPTEMBRE 2024 NOMINATION DE SÉBASTIEN BRACHET AU POSTE DE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

Paris, le 10 juin 2024 - Ateme (ISIN : FR0011992700) annonce le départ de Fabrice Sana, qui occupait le poste de Directeur financier et qui a décidé de se consacrer à un nouveau projet professionnel. Le nom du successeur de Fabrice Sana à la tête de la direction financière d'Ateme et au sein du Comité de direction de la société sera dévoilé lors de son arrivée début septembre 2024.

Ateme annonce également l'arrivée ce jour de Sébastien Brachet au poste de Directeur des opérations (COO

Chief Operations Officer ), en remplacement de Joseph Soueidi qui occupait ce poste depuis 2009.

Sébastien Brachet a plus de 23 ans d'expérience dans l'industrie informatique, notamment dans le domaine des logiciels, occupant diverses fonctions de management à l'international en tant que Directeur général, Directeur des opérations, Directeur Business Development ou Directeur des achats. Il a réalisé l'essentiel de sa carrière au sein de Bull, puis d'Atos depuis 2015. Sébastien a notamment occupé le poste de Directeur des Opérations - Big Data de 2015 à 2017, et entre 2017 et 2021, était Directeur général d'Evidian, filiale d'édition de logiciels de cybersécurité et de solutions de gestion des identités et des accès d'Atos, avec laquelle il a remporté d'importants contrats mondiaux avec des opérateurs Tier 1. Avant de rejoindre Ateme, Sébastien occupait depuis 2021 le poste Directeur des opérations de Red-on-line, éditeur de logiciel en mode SaaS dédié à la conformité HSE (Hygiène Sécurité Environnement) et à la gestion des risques.

Michel Artières, Président-Directeur général d'Ateme, déclare : "Je tiens à remercier chaleureusement Fabrice Sana pour l'important travail réalisé au sein d'Ateme au cours des 17 dernières années. Fabrice a amplement contribué à la structuration et au développement d'Ateme, marqué notamment par le succès de l'introduction en Bourse il y a 10 ans, le franchissement du cap des 100 M€ de chiffre d'affaires en 2023, ou encore l'acquisition stratégique d'Anevia. Nous accueillerons en septembre un nouveau Directeur financier, doté d'expériences dans l'univers des sociétés cotées et de la Tech, au moment où nous nous focalisons sur le développement de nos revenus, notamment de MRR, et l'amélioration de notre rentabilité opérationnelle.

Je souhaite également témoigner de ma reconnaissance à Joseph Soueidi qui a grandement contribué au développement d'Ateme lors de ses 15 années à la tête de la Direction des opérations. Son successeur, Sébastien Brachet, nous apporte plus de 20 ans d'expérience à différents postes dans le domaine des opérations, notamment chez Bull et Atos. Doté d'un profil très international et disposant d'un large éventail d'expertises, Sébastien aidera Ateme à relever les nombreux défis des prochaines années ! »

Prochains événements :

12 juin 2024 : Assemblée générale

11 juillet 2024 : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024

1