Ateme : affiche sa confiance dans ses objectifs annuels

Ateme a présenté des comptes en nette amélioration à la faveur de sa forte croissance. La perte nette, part du groupe, du spécialiste mondial de la diffusion vidéo est passée de 4,4 millions d'euros au premier semestre 2021 à - 0,1 million sur la première partie de 2022. L'Ebita est lui repassé dans le vert à hauteur de 1,3 million d'euros, à comparer avec un Ebitda de - 2,1 millions d'euros au premier semestre 2021.



Le chiffre d'affaires s'élève à 42,9 millions d'euros, soit une augmentation de 38%, dont 29% à périmètre et taux de change constants. Le revenu mensuel récurrent (MRR) est passé de 1,960 million d'euros en janvier 2022 à 2,115 millions d'euros en juillet 2022.



Ateme est confiant dans le fait que l'accélération saisonnière des ventes au second semestre lui permettra d'atteindre son objectif annuel de croissance de 15-20% du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants, avec un Ebitda aux environs de 10 millions d'euros.



L'objectif de 3 millions d'euros de revenu mensuel récurrent en 2024 est également maintenu.