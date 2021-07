Ateme : baisse organique de 4% du CA au 1er semestre

Données financières EUR USD CA 2021 86,4 M 102 M - Résultat net 2021 3,65 M 4,31 M - Dette nette 2021 2,30 M 2,72 M - PER 2021 48,9x Rendement 2021 - Capitalisation 179 M 211 M - VE / CA 2021 2,10x VE / CA 2022 1,80x Nbr Employés - Flottant 84,6% Graphique ATEME Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ATEME Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 16,04 € Objectif de cours Moyen 22,00 € Ecart / Objectif Moyen 37,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Michel Artières Chairman, President & Chief Executive Officer Fabrice Sana Chief Financial Officer Thierry Marre Vice President-Research & Development Mickael Raulet Chief Technology Officer Joseph Soueidi Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ATEME -3.72% 214 CISCO SYSTEMS, INC. 20.00% 223 606 ERICSSON AB 6.35% 41 770 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO., LTD. -16.07% 38 812 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 29.36% 36 584 NOKIA OYJ 56.44% 29 195