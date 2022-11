Ateme : les objectifs 2022 sont désormais plus exigeants

Ateme a réalisé un chiffre d'affaires de 21,3 millions d'euros au troisième trimestre 2022, en baisse de 6% à périmètre courant et de 14% à périmètre et taux de change constants. « Ceci reflète un effet de base inhabituellement élevé au troisième trimestre 2021, où une croissance de 27% à périmètre constant avait été enregistrée en raison du report de revenus du deuxième trimestre », a expliqué le spécialiste mondial de la diffusion vidéo.



À l'issue des neuf mois, le chiffre d'affaires s'élève à 64,2 millions d'euros, en hausse de 20% en données courantes et de 11% en données comparables.



L'objectif annoncé en janvier 2021 de faire progresser le revenu mensuel récurrent de 1,5 million d'euros à 3 millions d'euros en 2024 équivaut à une augmentation moyenne de 100 000 euros par trimestre. En octobre 2022, les revenus récurrents mensuels s'élevaient à 2,2 millions d'euros, en ligne pour atteindre l'objectif de 2024.



Sur la base de la solide performance enregistrée depuis le début de l'année, y compris la forte augmentation des revenus récurrents mensuels, Ateme réitère ses objectifs pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance de 15-20% du chiffre d'affaires à périmètre constant et un Ebitda proche de 10 millions d'euros.



" Néanmoins, ces objectifs sont désormais plus exigeants au regard des problématiques mondiales sur la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et en serveurs, susceptibles d'avoir un impact sur la performance financière " a prévenu le spécialiste mondial de la diffusion vidéo.