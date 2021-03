Ateme : Net+ célèbre le 10e anniversaire de partenariat avec Anevia (ATEME)

PARIS, DENVER, SINGAPOUR, SYDNEY, le 9 Mars, 2021 - Anevia (aujourd'hui ATEME), leader de la distribution vidéo pour les opérateurs câble, satellite, télécom, terrestre et OTT, et Net+, fournisseur de services de télévision multiécran suisse, annoncent aujourd'hui le dixième anniversaire de leur partenariat technologique. Cette collaboration a été un facteur clé pour faire de Net+ l'un des fournisseurs de services TV les plus innovants de Suisse. En utilisant les solutions de diffusion vidéo OTT d'Anevia, Net+ offre aujourd'hui un large éventail de fonctionnalités, notamment l'enregistrement dans le cloud, le time-shift (pause/rewind) et la télévision de rattrapage sur sept jours.

Net+ est né d'une joint-venture entre Sierre Energie et un opérateur de réseau de télévision à Sion. Les deux sociétés fournissaient déjà avec succès le nPVR avec les têtes de réseau Flamingo d'Anevia. En 2010 ils décident de partager leur infrastructure, et donnent naissance au premier service IPTV de Net+ en 2011. En 2013, Net+ est devenu l'un des premiers services IPTV au monde à proposer des services d'enregistrement dans le cloud disponibles en multiécran. Au début de 2020, Net+ effectue une transition complète de l'IPTV vers l'OTT.

« Anevia a répondu à nos besoins spécifiques en adaptant sa roadmap de développement produit, intégrant par exemple le développement d'APIs afin de s'intégrer avec notre système de «back-office », commente Christian Voide, PDG de Net+. « Suite à l'achat d'Anevia par ATEME, nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat de longue date avec l'équipe et d'explorer leurs solutions inégalées ».

Net+ propose aujourd'hui des services multimédia d'Internet, de téléphonie fixe et de télévision regroupés dans les packs «BLI BLA BLO». Elle fournit des services de télévision multiécran via 11 réseaux membres à plus de 220 000 foyers dans 18 villes de Suisse romande. Les serveurs origin Anevia NEA-DVR® sont utilisés dans des configurations en cluster redondants sur des sites distincts pour une qualité de service garantie. La technologie Anevia de stockage EDS (Embedded Distributed Storage) primée au CSI et le réseau de distribution de contenus vidéo multi-sites NEA-CDN® sont également intégrés au système.

« Nous sommes fiers d'avoir contribué au succès de Net+ au fil des ans », ajouté Damien Lucas, co-fondateur d'Anevia et nouvellement nommé Chief Product Officer chez ATEME. « Christian Voide et son équipe ont une grande capacité à réussir dans tous les aspects de l'entreprise. Ils ont su exploiter au maximum les avantages d'une offre de technologie multimédia de pointe afin de garder une longueur d'avance sur la concurrence et nous continuerons à leur apporter notre soutien sans faille.»

Selon la dernière publication du Bilanz Telekom Rating, Net+ est élu meilleur opérateur TV et mobile de Suisse. Cette reconnaissance récompense un engagement soutenu en faveur de l'innovation des ingénieurs et chefs de produits du réseau au cœur de la Suisse romande.

A propos de Net+

Principal fournisseur Suisse Romand de contenus multimédias, netplus.ch SA est une société de services spécialisée dans le domaine des télécommunications. netplus.ch SA garantit à plus de 220 000 foyers des services de haute qualité et de proximité dans les domaines d'Internet, de la téléphonie fixe, du mobile et de la télévision, tant dans les centres-villes que dans les zones excentrées.

netplus.ch SA regroupe actuellement onze réseaux qui distribuent et commercialisent localement des produits et services multimédias principalement sous les marques BLI BLA BLO et business!. Que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, la société fournit des solutions simples, performantes et économiques, adaptées aux besoins des utilisateurs.

A propos d' ATEME

ATEME aide les fournisseurs et plateformes de contenus/TV à captiver leurs audiences avec une qualité d'expérience supérieure, leur permettant ainsi d'accroître l'engagement des téléspectateurs, d'acquérir de nouveaux abonnés et de trouver de nouvelles sources de monétisation.

ATEME fournit des solutions d'encodage multi-codec, de packaging/Origin multi-format, de cloud DVR évolutif, de CDN adaptable à l'audience et d'insertion dynamique de publicité augmentant les revenus. Ces solutions permettent à des centaines de studios, créateurs de contenus, diffuseurs et opérateurs de TV terrestre, câble, satellite, IPTV et streaming OTT de fournir un contenu haute qualité à des milliards d'utilisateurs dans le monde.

ATEME a apporté de nombreuses innovations dans des domaines allant de la qualité visuelle à la mise en cache intelligente et à l'analyse de données. Avec des équipes de R&D primées à de nombreuses reprises, ATEME est un partenaire résolument axé sur l'avenir de l'industrie et un contributeur actif aux principaux forums et associations, notamment DVB, SMPTE, ATSC, AOM, MPEG Streaming Video Alliance, CMAF-IF et 3GPP.

Fondée en 1991, ATEME compte 450 collaborateurs répartis entre son siège en France et dans des bureaux à travers le monde : États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Russie, Emirats Arabes Unis, Singapour, Corée et Australie.

Depuis 2014, ATEME est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0011992700) et fait partie de l'indice Tech 40. La société, qui réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 71 M€, a finalisé en janvier 2021 son acquisition d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV.

