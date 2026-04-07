Après une année 2024 compliquée pour Ateme, 2025 témoigne d'un redressement puissant des comptes avant une année 2026 déjà couronnée de succès commerciaux. N°2 mondial de son secteur derrière un n°1 issu de multiples rapprochements destructeurs de valeur, le champion français de la compression de flux vidéo s'impose auprès des leaders mondiaux du streaming, canal de diffusion de loin le plus dynamique. Entretien.

Michel Artières, votre dernière interview à Zone Bourse remonte à 2023. Avec le recul, quel regard portez-vous sur les exercices 2023 et 2024, exercices marqués par de nombreux avertissements sur résultat ?

"Cette période fut en effet marquée par les difficultés que nous avons rencontrées aux Etats-Unis. Au-delà d’un marché ralenti par des consolidations, nous avons dû faire face en 2024 à des problèmes en interne au niveau de l’exécution commerciale. Fin 2023, notre directeur commercial est parti chez le leader du marché, Harmonic. Son remplaçant, issu de l’interne, n’a pas donné satisfaction, ce qui nous a conduits à revoir totalement l’organisation. Cela est notamment passé par le retour d’un ancien d’Ateme, directeur de la zone depuis le 1er janvier 2025. L’année 2024 a également été marquée par le changement, en France, de notre directeur financier et de notre directeur des opérations. Dès 2025, cette nouvelle organisation a porté ses fruits et aujourd’hui les équipes sont stabilisées et nous nous rendons mensuellement aux Etats-Unis pour nous assurer que tout s’y passe bien."

Evolution de l’activité d’Ateme depuis 10 ans

Quel est le panorama concurrentiel d’Ateme et comment évolue-t-il ?

"Nous sommes une dizaine d’acteurs dans le secteur. Ateme, n°2, est deux à trois fois plus petit que le n°1, issu de nombreuses fusion dont la dernière très récente entre l’activité vidéo d’Harmonic et MediaKind. Nous voyons ce rapprochement d’un très bon œil car ces deux sociétés risquent de passer par une période de désorganisation et de perte de clients, le recoupement entre leurs solutions amenant logiquement à une phase d’arbitrage entre les produits doublons. Notre principal atout réside dans la capacité à offrir des solutions complètes et fiables de bout en bout de la chaîne de transmission des flux vidéo. AWS Elemental se porte bien également, mais ils sont absents de l’amont. A l’inverse, sur l’amont, le norvégien Appear, récemment introduit en bourse, prospère sur la niche "contribution".

Il faut savoir que notre marché est en pleine transformation, d’une part car la consommation de vidéo migre vers le streaming de façon spectaculaire, aux Etats-Unis notamment où la TV par câble perd des parts de marché au profit des plateformes de streaming généralistes comme YouTube, Netflix et Disney. D’autre part, le sport en streaming live émerge de façon phénoménale, allant des plateformes spécialisées comme Fubo TV ou DAZN jusqu’aux ligues ou fédérations de sport qui lancent leurs propres plateformes de streaming d’évènements sportifs. Viennent se greffer sur ce marché les casques de réalité virtuelle, tel le Apple Vision Pro, qui ouvrent le marché de la double billetterie. Ateme est très bien positionné pour répondre à l’explosion de ces besoins de streaming, l’annonce récente de contrats auprès de Netflix et YouTube en est l’illustration."

Ateme, seul acteur présent sur toute la chaîne de valeur

Quelle est la portée de ces accords avec Netflix et YouTube ?

"Le fait que Netflix soit devenu, officiellement depuis un mois, client d’Ateme, est excellent pour notre réputation. En termes de contribution à nos revenus, nous ne pouvons donner d’éléments précis mais Netflix peut potentiellement devenir notre principal client d’ici quelques années. Après une année 2024 de qualification, nous avons signé notre premier contrat avec eux début 2025. Netflix a retenu notre solution "Titan " pour sa capacité à réduire les débits de diffusion sans compromis sur la qualité et pour sa fiabilité absolue en matière de compression de vidéos diffusées en direct en streaming. L’enjeu pour Netflix est majeur : il s’agit de valoriser leurs droits sur des évènements en diffusant, à la manière de YouTube, des milliers d’évènements en direct. Nous avons signé un contrat pluriannuel dont l’impact sur nos revenus va évoluer année après année avec les volumes de streaming live diffusés par Netflix.

Nous avons également annoncé un accord avec YouTube, sur l’amont de la chaine de diffusion, la "contribution", c’est-à-dire le lien entre les groupes de media producteurs de contenus et la plateforme YouTube. Commercialement, cela nous ouvre des portes chez les groupes de media dans le monde entier. Le modèle économique consiste à vendre ou louer des licences, on premise ou cloud."

La chaîne de diffusion, avec des plateformes de streaming de plus en plus centrales (source : Ateme)

Les résultats 2025 font état d’un redressement spectaculaire de l’Ebitda (de 1.1M€ en 2024 à 9.2M€ en 2025), combinaison d'une hausse de 4 M€ de la marge brute et d'une réduction de 3,8 M€ des charges opérationnelles. Le phénomène va-t-il s’amplifier dès 2026 ?

"Ceci est vrai à taux de change courant, mais à taux de change constant, l’effet ciseau favorable de 8M€ s’explique plutôt par une hausse de 7 M€ de la marge brute et une baisse de 1M€ des charges. Pour atteindre nos objectifs en 2026 et 2027, nous devrons maintenir ce rythme de progression de nos revenus tout en maintenant nos charges grâce aux gains de productivité permis par l’IA (coding, testing, R&D), ce qui nous permettra de maintenir notre effectif autour de 550 personnes."

Source : Ateme, mars 2026

Concernant l’IA, vous évoquez également un impact sur vos solutions techniques et sur les vidéos visionnées par le consommateur final

"En effet, l’IA générative facilite l’intégration de nouvelles solutions dans les produits comme les traductions automatiques et ou les résumés automatiques de rencontres sportives. L’IA agentique facilite par ailleurs la surveillance des réseaux de nos clients afin, par exemple, de mieux anticiper les cas de congestion. Nous reviendrons sur ces évolutions lors de notre Techday qui aura lieu 19 mai 2026 qui se tiendra un mois après le salon majeur de notre secteur, le NAB Show de Las Vegas."

Quel est le principal risque pour Ateme aujourd’hui ?

"Une mauvaise exécution sur le déploiement de l’IA agentique est un risque. Nous considérons cependant être parfaitement armés pour aller plus vite dans ce domaine que nos concurrents, et retourner le risque en opportunité.. J’ajouterais, d’un point de vue très court termiste, que l'essor continu de l'IA, qui s'accompagne d'une accélération des investissements dans les nouveaux datacenters, a pour conséquence une hausse importante de la demande pour les composants mémoire. Cette dynamique se traduit par un allongement des délais d'approvisionnement et une augmentation des prix des serveurs à l'échelle mondiale, susceptibles d'entraîner des retards et une pression sur les marges des projets d'Ateme. Comme nous l’avons précisé dans notre dernière communication au marché, nous ne pensons cependant pas que cela soit assez significatif pour compromette l’atteinte de nos objectifs."