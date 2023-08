DocuSign Envelope ID: 8C69F5DB-1504-4F55-AD94-A956FFDDE622

Droits seront souscrites par les Actionnaires de Référence8et d'autres investisseurs qui se sont engagés au préalable.

Dans ce cadre, 3DError! Bookmark not defined.aurait une priorité, après quoi les autres Actionnaires de RéférenceError! Bookmark not defined., et ensuite les autres investisseurs qui se sont engagés au préalable, souscriraient aux actions restantes offertes dans le cadre de l'Offre avec Droits (en principe auproratadu montant de leur engagement respectif). Les nouvelles actions restantes offertes dans le cadre de l'Offre avec Droits seraient donc attribuées aux Actionnaires de Référence8et autres investisseurs qui se sont engagés au préalable, en fonction de ces priorités.

Ces priorités reflètent l'intérêt de la Société pour les engagements de souscription qu'elle a reçus et compte recevoir : l'engagement ferme de 3D pour le montant le plus élevé (€40 millions), puis l'engagement ferme de Luxempart pour le deuxième montant le plus élevé (€20 millions)9, et enfin les engagements fermes à recevoir de la part d'autres investisseurs. L'ordre serait donc le suivant :

premièrement, 3D Error! Bookmark not defined. souscrira les actions restantes à hauteur du montant de son engagement, (ii) deuxièmement, Luxempart Error! Bookmark not defined. - 10 souscrira les actions restantes à hauteur du montant de son engagement, et (iii) troisièmement, les autres investisseurs souscriront les actions restantes à hauteur (et le cas échéant, en principe, au prorata ) de leur engagement. 11

Comme indiqué ci-dessous, il est spécifiquement demandé à l'AGE d'approuver le fait qu'aucun placement de « scripts » ne sera organisé et que les nouvelles actions offertes dans le cadre de l'Offre avec Droits pour lesquelles aucun droit de préférence légal n'est exercé peuvent être attribuées aux Actionnaires de RéférenceError! Bookmark not defined.et à d'autres investisseurs qui se sont engagés au préalable au prix d'émission de l'Offre avec Droits (sans contrepartie supplémentaire). Il est donc spécifiquement demandé à l'AGE d'approuver le fait que les actionnaires existants n'auront que la possibilité d'exercer leurs droits ou de les vendre, et que les droits non exercés, à l'expiration de la période de souscription publique, deviendront nuls et non avenus et n'auront donc plus aucune valeur.

Il aussi spécifiquement demandé à l'AGE d'approuver le fait que 3DError! Bookmark not defined.aura la priorité sur les autres Actionnaires de RéférenceError! Bookmark not defined.et les autres investisseursError! Bookmark not defined.dans ce cadre.

9 Si et dans la mesure où les engagements fermes des autres investisseurs ne pourraient pas être honorés intégralement par la souscription de nouvelles actions offertes dans le cadre de l'Offre avec Droits (ce qui ne pourrait résulter que d'un taux de participation par l'exercice de droits de préférence légaux qui est plus élevé que prévu), le conseil d'administration procédera immédiatement à l'Augmentation de Capital Complémentaire, au même prix d'émission, dans le cadre du capital autorisé.