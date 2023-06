ATENOR : 2023.06.05 – Document d'information relatif au dividende optionnel

Annexe 1

Information réglementée1

Document d'information relatif au dividende optionnel

Période d'option du 7 juin 2023 à 9h00 (heure belge) au 20 juin 2023

à 16h00 (heure belge) inclus

Le présent document d'information est destiné aux actionnaires d'Atenor SA (« Atenor » ou la « Société ») en vue de fournir de l'information concernant les raisons et les modalités du dividende optionnel et le nombre et la nature des nouvelles actions. Il est établi en application des articles 1 (4) (h) et 1(5) (g) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus

publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la Directive 2003/71/CE (le « Règlement Prospectus »).

Le présent document d'information peut uniquement être consulté par des investisseurs qui y ont accès en Belgique. La mise à disposition sur internet du présent document d'information - qui vise uniquement le marché belge - n'est en aucune manière destinée à constituer une offre publique dans toute juridiction autre que la Belgique. Il se peut que les actionnaires relevant de certaines juridictions autres que la Belgique ne puissent opter pour le paiement du dividende en actions. Pour plus d'informations sur ces restrictions, voir l'article 2.6 de ce document d'information.

Atenor n'assume aucune responsabilité pour la véracité ou l'exhaustivité ou l'usage de, ni aucune obligation concernant le maintien à jour de, l'information contenue dans le document d'information ou sur le site web de la Société. Cette information ne peut être comprise comme donnant un conseil ou faisant une recommandation et l'on ne peut s'y fier comme fondement de toute décision ou opération. En particulier, les résultats effectifs et les développements réels peuvent s'écarter de manière importante de toute prévision, de tout propos tourné vers l'avenir ou opinion exprimé dans le présent document d'information ou sur le site web de la Société.

Les informations suivantes sont mises à disposition à des fins d'information uniquement. Elles ne sont en aucun cas destinées à constituer une offre publique ou une invitation à procéder à l'acquisition ou à la souscription de titres de la Société. Aucune offre ou invitation à procéder à l'acquisition ou à la souscription de titres de la Société ne sera faite ou adressée aux habitants, résidants ou citoyens des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie, du Japon, de la Suisse, de l'Afrique du Sud ou de toute autre juridiction où une telle offre ou invitation sans enregistrement, exemption d'enregistrement ou qualification en vertu des réglementations applicables de la juridiction concernée n'est pas autorisée ou ne remplit pas les conditions requises en vertu des réglementations applicables de la juridiction concernée. Les informations contenues dans le présent document d'information ne constituent pas non plus une offre ou une sollicitation à l'égard d'une personne qui ne peut légalement recevoir une telle offre ou sollicitation ou à qui une telle offre ou sollicitation ne peut légalement être communiquée. Les titres de la Société n'ont pas été, ne sont pas et ne seront pas enregistrés en vertu du « US Securities Act » de 1933, telle que modifiée, et les titres de la Société ne peuvent être offerts, (re)vendus ou livrés directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique ou à des « US persons » (tels que définis dans le règlement S du

1 L'information mentionnée dans le présent document d'information constitue une information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

ATENOR SA