capital maximisee donnera aussi a la Societe plus de flexibilite pour mener a bien ses operations de ventes et de developpements immobilier dans un marche immobilier toujours hesitant et d'achever son cycle de valeur dans des conditions plus optimales.

Dans ce contexte et apres analyse du feedback re9u des investisseurs lors d'une exploration extensive du marche par les trois institutions financieres organisatrices (dont le conseil d'administration est d'avis qu'elle est representative de l'appetit du marche pour participer a l'Offre avec Droits), le conseil d'administration a decide, en consultation avec les institutions financieres organisatrices, et toujours dans l'interet de la Societe et de tous ses actionnaires (qui beneficieront d'ailleurs d'un droit de preference legal dans le cadre de l'Offre avec Droits8), de proposer a l'assemblee generale de fixer le prix d'emission a 5,00 euros par action. Ace prix d'emission, le montant des engagements fermes et irrevocables d'investisseurs nouveaux et existants etait sensiblement plus eleve qu'a des prix d'emission superieurs.

Le conseil d'administration a obtenu des engagements fermes et irrevocables, soumis a des conditions limitees 9, pour un montant de 133,5 millions euros :

i. des Actionnaires de Reference :

3D, pour un montant de 80 millions euros (40 millions euros en plus que son engagement initial de 40 millions euros), Luxempart, pour un montant de 30 millions euros (10 millions euros en plus que son engagement initial de 20 millions euros}, Stephan Sonneville SA, pour un montant de 2 millions euros,



des nouveaux investisseurs (les « Nouveaux lnvestisseurs »} : Midelco SA 1 0 ( « Midelco »), pour un montant de 10 millions euros, Vandewiele Group NV 11 (« Vandewiele »), pour un montant de 10 millions euros, un Nouvel lnvestisseur, pour un montant de 1,5 millions euros.

Ces engagements deviendront caducs si la levee de fonds propres n'est pas realisee au plus tard le 31 decembre 2023.

Les Actionnaires de Reference et les Nouveaux lnvestisseurs ne beneficient pas d'un droit de revocation en vertu de leur engagement.

Le conseil d'administration ne cherchera pas a obtenir d'engagements additionnels.

8 Les engagements des Nouveaux lnvestisseurs prennent la forme d'un montant specifique, qui doit etre honore dans son integralite. Dans le cas inattendu d'un taux eleve de souscription par les actionnaires existants, ii est possible que l'Offre avec Droits proposee ne permette pas d'honorer l'integralite des montants engages. Dans ce cas, ii sera necessaire de proceder a une augmentation de

9 Soil (i) !'approbation par l'AGE de !'operation, et (ii) !'approbation par l'Autorite beige des services et marches financiers (FSMA) du prospectus pour l'offre publique en Belgique des nouvelles actions emises dans le cadre de l'Offre avec Droits et !'admission a la negociation des nouvelles actions et des droits de preference legaux sur le marche reglemente d'Euronext Brussels.

