ATENOR : Accord sur la vente du 6e et dernier bâtiment de VACI GREENS (Budapest, Hongrie)

Communiqué de presse

ACCORD SUR LA VENTE DU 6E ET DERNIER BÂTIMENT DE VACI GREENS

(BUDAPEST, HONGRIE)

La Hulpe, 23 décembre 2020

ATENOR annonce qu'un accord a été conclu pour la vente du 6ème et dernier immeuble du projet VACI GREENS à un fonds immobilier privé hongrois. Le transfert aura lieu au printemps 2021.

En avril 2018, ATENOR a obtenu le permis de construire pour le développement des deux derniers bâtiments du campus VACI GREENS (E et F), permettant ainsi le démarrage de la construction et la commercialisation de ceux-ci.

Livré mi-2020, le 6ème et dernier bâtiment du projet (VACI GREENS Building F) est loué à 73% à des locataires de renom tels que NN Assurance, Sanofi et Intrum Justitia, l'une des plus grandes sociétés internationales de gestion et de recouvrement de créances.

La vente du bâtiment VACI GREENS F confirme une fois de plus l'intérêt pour ce campus majeur de 130.000 m². De par sa taille et sa qualité, le campus VACI GREENS est l'un des plus grands projets de bureaux à Budapest. C'est également le premier projet de la capitale hongroise à avoir obtenu la certification BREEAM «Excellent» en 2011. Les différents bâtiments offrent des espaces de bureaux spacieux et totalement flexibles qui ont attiré un grand nombre de locataires internationaux de prestige.

Les prises en location par des entreprises de renom ont été rapidement suivies de ventes réussies. Alors que les quatre premiers bâtiments du campus ont tous été vendus en quelques mois (entre 2016 et 2017) et que le 5ème bâtiment l'a été en septembre 2019, ATENOR signe maintenant un contrat de vente pour le 6ème et dernier bâtiment du projet.

La vente de ce dernier immeuble clôture le projet VACI GREENS et confirme la capacité d'ATENOR à livrer des projets de grande envergure et de la plus haute qualité, répondant à la demande d'investisseurs locaux mais aussi de locataires internationaux.

Fort de ces succès commerciaux, ATENOR tire pleinement parti de sa stratégie de développement en Europe centrale et assied son positionnement d'acteur majeur sur ces marchés particulièrement porteurs.

Dans le prolongement des informations délivrées dans le communiqué du 18 novembre 2020, il est précisé que l'impact positif de cette cession sera comptabilisé sur l'année 2021. En conséquence, les résultats 2020 devraient être conformes au minimum annoncé, de l'ordre de € 20 M, permettant clairement la poursuite de la politique de dividende. L'impact positif de cette cession, supérieur aux attentes, autorise ATENOR à entrevoir d'ores et déjà un résultat net consolidé 2021 positif, en dépit du contexte général économique et immobilier défavorable qui se profile pour l'année 2021.

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters: ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

