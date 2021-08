ATENOR : Accord sur la vente du projet DACIA ONE (Bucarest, Roumanie)

Communiqué de presse

ACCORD SUR LA VENTE DU PROJET DACIA ONE

(BUCAREST, ROUMANIE)

La Hulpe, le 16 août 2021

ATENOR annonce qu'un accord a été conclu avec Paval Holding, propriétaire de l'entreprise roumaine de bricolage

Dedeman » portant sur la vente de sa filiale roumaine, Victoriei 174 B.D. srl. La société concernée détient le projet DACIA ONE, situé dans le centre historique de Bucarest. La cession des parts est sujette à des conditions suspensives usuelles liées à la réception du bâtiment et l'installation des locataires, ce qui est prévu pour fin septembre 2021.

Le projet comprend deux immeubles : un monument historique classé (1.500 m²) et un nouvel immeuble (13.500 m²). DACIA ONE offre des espaces de bureaux premium répondant aux normes de performance énergétique les plus élevées et vise les certifications BREEAM « Excellent » et WELL GOLD, au même titre que tous les projets actuellement développés par ATENOR en Roumanie.

Les qualités de l'immeuble, sa visibilité et ses caractéristiques techniques ont attiré des locataires prestigieux tels qu'ING Tech, Nörr et ESS. L'immeuble est entièrement pré-loué.

Cette cession confirme la capacité d'ATENOR à livrer des projets d'envergure de la plus haute qualité, qui répondent

la demande d'investisseurs locaux mais aussi à celle de locataires internationaux. ATENOR tire pleinement parti de sa stratégie de développement immobilier urbain en Europe offrant des fondamentaux économiques durablement positifs.

L'impact positif de cette cession sera comptabilisé au deuxième semestre 2021. Cette vente aura un impact net positif sur la trésorerie de l'ordre de 50 millions d'euros.

Pour rappel, cette cession fait suite à la vente de la société NGY srl portant le projet Hermès Business Campus intervenue le 28 juillet 2021. Au travers de ses filiales roumaines, ATENOR poursuit ses activités à Bucarest avec le projet de bureau @Expo (54.720 m²) dont la construction se finalise pour les deux premiers immeubles. @Expo bénéficie d'un taux de prélocation à hauteur de 24% pour l'immeuble B2 et des discussions en finalisation pour approximativement 25% de l'immeuble B1. Les activités d'ATENOR comprennent également le projet résidentiel UP-site Bucarest (31.250 m²) dont la commercialisation évolue favorablement (54% préventes).

A la suite de cette vente, le nombre de projets développés par ATENOR est actuellement de 33 et représente une surface de l'ordre de 1.300.000 m². Ceux-ci sont situés à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre (Belgique), à La Haye (Pays-Bas), au Luxembourg, en région parisienne (France), à Lisbonne (Portugal), Düsseldorf (Allemagne), Varsovie (Pologne), Budapest (Hongrie), Bucarest (Roumanie), ainsi qu'à Londres (Royaume-Uni).

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters: ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

Pavăl Holding est une société de placement familiale au leadership inspiré, dont l'objectif est de maximiser les actifs précieux qui soutiennent les entreprises responsables. Le holding alimente les opportunités d'investissement qui soutiennent une valeur sociétale plus vaste, allant plus loin que le rendement des actionnaires. Pavăl Holding répartit ses placements dans des secteurs multiples, comme les chaînes de bricolage, l'immobilier, les capitaux privés, l'agriculture et d'autres domaines économiques, saisissant des opportunités stratégiques de croissance à long terme dans toutes les industries, et dans le monde entier.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou

Sven Lemmes pour Weatherlight SRL, Executive Officer.

+32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail :info@atenor.eu- www.atenor.eu