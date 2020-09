ATENOR : Clôture et annonce du résultat du concours architectural pour la dernière phase du projet CITY DOX

Communiqué de presse

CLOTURE ET ANNONCE DU RESULTAT DU CONCOURS ARCHITECTURAL

POUR LA DERNIÈRE PHASE DU PROJET CITY DOX

La Hulpe, le 16 septembre 2020

Poursuivant son engagement envers l'excellence architecturale et le développement durable à Bruxelles, l'Immobilière de la Petite Île (100% ATENOR) a organisé le 8 juin 2020, en partenariat avec le bouwmeester maître architecte et les autorités locales, le jury du concours pour la dernière phase du quartier.

L'objet de celui-ci portait sur la réalisation d'un îlot mixte combinant fonctions publiques et privées, à savoir : une école secondaire supérieure, des commerces et des logements.

Des 32 candidatures, 4 équipes ont été sélectionnées et ont remis des dossiers dont la qualité a impressionné un jury de professionnels rassemblant acteurs publics et privés.

A l'issue des présentations, la proposition de l'association B-architecten& B-bisarchitecten + VELD a séduit le jury à l'unanimité par le soin et la finesse de la conception au regard des enjeux du projet.

En effet, l'équlibre des volumes et l'organisation précise des fonctions témoignent d'une compréhension du contexte urbain en mutation et du rapport harmonieux entre les parties privées et publiques. De plus, le projet offre une ouverture du quartier vers l'espace public métropolitain pour y accueillir un espace urbain en plein-air. Dans la continuité des projets en cours, cet espace crée l'entrée de l'école, mais aussi l'accueil du quartier : un lobby urbain et vivant, jonction entre le quartier de CITY DOX et la zone plus large du redéveloppement du Plan Canal.

Avec ce projet lauréat, ATENOR entend également proposer des logements de qualité, idéalement situés entre ville et nature, face à un parc public et dotés d'espaces extérieurs généreux, ceci tout en restant accessibles financièrement.

ATENOR et le bouwmeester maître architecte se réjouissent de l'enthousiasme véhiculé autour du projet CITY DOX et remercient tous les candidats pour leur intérêt et leurs efforts tout en soulignant la qualité des équipes et des dossiers reçus.

Confiant dans le potentiel de ce quartier et fidèle à ses valeurs, ATENOR entend faire de CITY DOX un quartier de grande qualité architecturale dans le respect de l'environnement. Ce projet précurseur comptera au total environ 155.000 m² de développement où tout a été pensé pour faciliter la convivialité et améliorer la qualité de vie des occupants.

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters ATE0.BR - Bloomberg : ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou

William Lerinckx pour Probatimmo BV, Executive Officer

 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail : info@atenor.eu - www.atenor.eu