ATENOR : Conclusion d'un accord ferme de Forward Letting à Luxembourg-Ville

Communiqué de presse

CONCLUSION D 'UN ACCORD FERME DE FORWARD LETTING À LUXEMBOURG VILLE .

(GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG)

La Hulpe, le 8 mars 2022

ATENOR annonce qu'un accord est intervenu entre sa filiale Cloche d'Or Development et une importante société de services luxembourgeoise de dimension internationale, en vue de la prise en location de la totalité du campus de bureaux et d'activités accessoires à développer sur le site occupé actuellement par l'entreprise Renault, dans le quartier de la Cloche d'Or à Luxembourg. Cet accord porte sur une période minimale de 15 ans à partir de la mise à disposition des immeubles et a été conclu aux conditions de marché.

Les immeubles à ériger totaliseront une surface locative d'approximativement 33.500 m². Les parties se sont entendues pour que ces immeubles présentent à la fois les plus hautes caractéristiques environnementales et les standards de confort les plus exigeants. Ils incarneront par leur architecture réfléchie et leur conception avant-gardiste, les nouvelles manières de travailler assurant l'épanouissement et la performance des collaborateurs, tendances déjà perceptibles actuellement.

De la volonté des parties, ce campus sera un repère tant pour le promoteur dans l'expression de son expertise, que pour l'occupant dans sa politique résolument tournée vers ses collaborateurs. Des

technologies adaptées seront notamment mises en œuvre pour l'ensemble de ce développement, depuis sa conception jusqu'à son exploitation, afin d'assurer son alignement avec la « EU Taxonomy », et de l'inscrire pleinement dans l'économie décarbonée à l'horizon 2050.

La demande de permis sera introduite au cours de ce premier semestre 2022. Les travaux seront entrepris dès le départ de l'entreprise Renault du site, en vue d'une livraison de l'immeuble au plus tard en juillet 2027.

L'aboutissement de cet accord très en amont reflète le dynamisme économique du Grand-Duché de Luxembourg et la résilience de ses marchés financiers et immobiliers en dépit des crises de tout ordre que le monde est appelé à traverser.

ATENOR confirme son intention, conformément à son Business Model, de mettre en vente ce projet dès réception des autorisations de construire. Il est dès lors visé que ce projet apporte une contribution aux résultats dès 2023, étalée jusqu'en 2027.

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche durable, urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect del'environnement. Reuters ATE0.BR - Bloomberg : ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou

William Lerinckx pour Lerinvestimmo SCS, Executive Officer

+32-2-387.22.99 - e-mail :info@atenor.eu- www.atenor.eu