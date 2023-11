1 Ce communiqué intermédiaire vise à informer nos actionnaires, les marchés financiers et plus largement le public dans le cadre de l'A.R. du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs notamment en matière d'informations périodiques.

Atenor poursuit sa stratégie de remplacement graduel et partiel du financement sur les marchés financiers (CP et EMTN) par des financements de projets.

Obtention de permis d'urbanisme : Le dernier permis de City Dox (« Lot² 6 » Bruxelles) a été obtenu en septembre 2023 pour la construction de 122 appartements et 2.300 m de commerces et d'espaces de travail. La délivrance du permis Victor Hugo à Paris, retardée de quelques mois, est attendue vers la fin de l'année 2023.

Perspectives pour l'exercice 2023

La rapide hausse des taux d'intérêt a déstabilisé le secteur immobilier.

Atenor a pris la mesure de ces circonstances et a adopté des dispositions adaptées à la situation, notamment en proposant la réalisation prochaine d'une augmentation de capital (sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire).

L'exercice 2023 sera marqué d'une part, par les impairments actés au 30.06.2023 pour un montant de

39,2 M et d'autre part, par une forte hausse des charges financières, conséquence combinée du niveau d'endettement élevé, de la hausse des taux, de l'augmentation des marges bancaires et de frais financiers accessoires.

Toutefois, Atenor reste confiante sur la reprise du marché immobilier, poussée notamment par l'objectif de

durabilité.²

Dans ce contexte, un accord en vue de la vente du projet Am Wehrhahn (4.247 m , logements et retail, Düsseldorf) a été conclu le 19.10.2023 sous forme de « Letter of intent » exécutable avant la fin de l'année 2023 sous réserves de due diligence et de conditions suspensives usuelles. Cette cession aurait un impact

positif sur la trésorerie de l'ordre de € 17 M et une contribution non matérielle négative²aux résultats 2023. Par ailleurs, des négociations en vue de la vente du projet WellBe (29.100 m , Lisbonne) à un propriétaire occupant ont débouché sur un accord soumis à due diligence et conditions suspensives usuelles. Pour rappel, Atenor est en partenariat 50/50 avec Besix Red sur ce projet. La cession pourrait encore intervenir avant la fin de l'année 2023 et aurait un impact positif sur la trésorerie et le résultat. En fonction des paramètres définitifs qui devront encore être arrêtés, l'impact positif (pour la part d'Atenor) dès 2023 sur la trésorerie brute pourrait s'élever à un montant minimum de € 20 M et la contribution aux résultats, conforme au business model d'Atenor, serait comptabilisée au rythme de la construction (de 2023 à 2025).

Malgré ces évolutions positives, le deuxième semestre devrait voir la perte augmenter, menant à des résultats annuels 2023 largement déficitaires. Compte tenu du contexte de l'augmentation de capital proposée, nous ne donnons pas de prévisions de résultats.

Nous comptons sur un retour à un rythme normal de cessions de projets dès 2024, porté notamment par la comptabilisation des ventes du centre de conférence (Realex), des appartements à Bucarest (UP-site) et de Twist (Belval, cession ou exercice éventuel d'une option d'achat par l'Etat luxembourgeois).

Augmentation de capital

Fin septembre, Atenor a annoncé avoir rassemblé des engagements fermes auprès des actionnaires de référence et de nouveaux investisseurs à hauteur de € 133,5 millions pour participer à l'augmentation de capital.

Une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire a dès lors été convoquée à la date du 06.11.2023 afin d'approuver une augmentation de capital avec droits de souscription (rights issue) de ca. € 160,9 millions. Le prix d'émission a été fixé à € 5 afin de maximiser le montant des engagements fermes et s'assurer une levée de fonds réussie.

Cette démarche permettra non seulement à Atenor de renforcer sa structure bilantaire afin de consolider sa position actuelle, mais également de stimuler sa croissance future. Elle lui donnera aussi plus de flexibilité pour mener à bien ses opérations de vente et de développement dans un marché immobilier toujours hésitant.

Calendrier Financier