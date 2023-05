ATENOR : Déclaration intermédiaire1 du premier trimestre 2023

1 Ce communiqué intermédiaire vise à informer nos actionnaires, les marchés financiers et plus largement le public dans le cadre de l'A.R. du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs notamment en matière d'informations périodiques.

Perspectives 2024 : retour à un rythme normal de cessions de projets, porté notamment par la comptabilisation des ventes du centre de conférence (Realex), des appartements à Bucarest (UP- site) et de Twist (Belval, cession ou exercice éventuel d'une option d'achat par l'Etat luxembourgeois).

Poursuite de la stratégie de remplacement graduel et partiel de financements sur les marchés financiers (CP et EMTN) par des financements de projets

10 New Bridge Street » (ex Fleet House), Atenor a également reçu, ce

Ces mesures, dont la mise en œuvre contribuera à améliorer la position trésorerie/endettement, ont pour but d'assurer une rotation suffisante des projets et de conserver en portefeuille les projets qui permettront de générer une plus haute valeur au cours des années 2024 et suivantes.

Au cours du mois de mars 2023, des perturbations dans les secteurs financiers et bancaires sont apparues au niveau international venant prolonger la position d'attente que les investisseurs avaient adoptée quelques mois plus tôt. Le secteur immobilier est clairement en crise.

Dans les conditions actuelles, la reconnaissance par le marché de la valeur créée par Atenor est toutefois ralentie, voire postposée, en dépit de l'émergence de plus en plus partagée des critères de durabilité sur lesquels se fonde Atenor pour développer ses projets.

Depuis juillet 2022, les investisseurs immobiliers sont en mode « wait & see », en raison des événements macro-politiques et économiques et principalement en raison de la hausse très rapide des taux d'intérêt.

Comme déjà annoncé, Atenor poursuit sa stratégie de remplacement graduel et partiel du financement sur les marchés financiers (CP et EMTN) par des financements de projets.

Nous comptons sur un retour à un rythme normal de cessions de projets dès 2024, porté notamment par la comptabilisation des ventes du centre de conférence (Realex), des appartements à Bucarest (UP-site) et de Twist (Belval, cession ou exercice éventuel d'une option d'achat par l'Etat luxembourgeois).

Réinitialisation du dividende optionnel

Compte tenu de l'évolution récente du cours de l'action sur Euronext depuis le 3 mai, qui s'inscrit dans une baisse générale récente des valeurs immobilières, le Conseil d'Administration a décidé, conformément aux dispositions du document d'information (art. 3.8), de réinitialiser la procédure du dividende optionnel donnant la possibilité à ceux qui détiennent des coupons n°18, de reformuler leur choix. Le dividende optionnel initial2 a été annulé, y compris les acceptations reçues.

Le Conseil d'Administration envisage de lancer un nouveau dividende optionnel. Une nouvelle période de référence de 2 semaines s'ouvrira ainsi le 22 mai pour se terminer le 2 juin 2023. A l'issue de cette période, un prix de référence sera déterminé. Une décote du même ordre que celle du dividende optionnel initial sera appliquée à ce prix de référence (soit une décote sur le cours moyen (ex coupon) de l'ordre de 18%) ; les termes d'échange seront adaptés en conséquence. Le prix d'émission final ne sera pas, en tout état de cause, plus élevé que le prix d'émission du dividende optionnel initial, soit € 35,17.

Une période d'option sera ouverte du 7 au 20 juin 2023.

En conséquence, la date du paiement du dividende initialement prévue le 30 mai 2023 sera reportée au 28 juin 2023.

Les actionnaires de référence confirment d'ores et déjà qu'ils maintiendront leur choix de convertir leurs dividendes en actions.

La réinitialisation de la procédure du dividende optionnel et ses modalités finales feront l'objet d'un futur communiqué.

Calendrier Financier

Période de choix de l'actionnaire du mercredi 7 au mardi 20 juin 2023 Mise en paiement du dividende 2022 et cotation des nouvelles actions 28 juin 2023 Résultats semestriels 2023 1 septembre 2023 Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2023 20 novembre 2023 Publication des résultats annuels 2023 mars 2024 Assemblée Générale 2023 26 avril 2024

