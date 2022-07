ATENOR : E.ON, locataire unique du projet Bakerstreet 1 (Hongrie)

Communiqué de presse

La Hulpe, le 5 juillet 2022

E.ON, LOCATAIRE UNIQUE DU PROJET BAKERSTREET 1

(HONGRIE)

E.ON Hungária Zrt, la branche hongroise du groupe E.ON, a décidé de déménager son site de Budapest dans le premier bâtiment du campus de bureaux « Bakerstreet » développé par ATENOR Hongrie. E.ON s'y installera à l'achèvement du bâtiment (second trimestre 2024) et occupera 16.200 m².

Le projet Bakerstreet se situe dans le 11e arrondissement de Budapest ; il répond aux exigences ESG, comme le confirment les certificats obtenus : BREEAM avec le score Excellent et Access4You avec le score Gold. Il comprendra deux immeubles de bureaux d'une surface locative totale d'environ 42.000 m². E.ON sera le premier occupant du campus et unique locataire de la 1ière phase de développement.

L'excellente collaboration existant entre E.ON et ATENOR est basée sur des valeurs identiques. Pour les deux entreprises, la durabilité et les critères ESG sont au cœur de leurs démarches visant à atténuer les effets négatifs du changement climatique et à rendre les opérations des deux organisations ainsi que notre planète résilientes pour l'avenir.

E.ON, présent dans 13 pays, est l'un des plus grands opérateurs européens de réseaux et d'infrastructures énergétiques et fournisseur de solutions clients innovantes. Il s'agit d'un leader dans la transition énergétique en Europe et acteur engagé dans la durabilité, la protection du climat et l'énergie renouvelable pour l'avenir de notre planète.

ATENOR, société de promotion immobilière belge présente dans 10 pays européens (y compris la Hongrie depuis 2008), développe des projets durables de bureaux et de logements qui résistent à l'épreuve du temps, s'intègrent organiquement dans le paysage urbain et enrichissent les communautés dans lesquelles ils sont développés, offrant des espaces communs aménagés et une large gamme de services. La société, cotée sur Euronext Bruxelles, a obtenu le label CO2-neutre en 2021. Elle a récemment remporté un franc succès en matière de financement vert grâce à l'émission d'obligations vertes.

Le projet Bakerstreet est un exemple parfait de ces valeurs, avec des technologies de pointe, des solutions durables et des jardins et terrasses aménagés, mettant l'expérience humaine et le respect de l'environnement au premier plan. Parmi les nombreux exemples, citons les filtres UVC intégrés au système d'approvisionnement en air frais afin d'assainir l'air entrant ainsi que le fait que tous les espaces de stationnement souterrains seront ou pourront être équipés de chargeurs électriques afin de favoriser l'e-mobilité. Ces caractéristiques techniques ainsi que les valeurs partagées avec le promoteur ATENOR ont été les principaux facteurs de la décision d'E.ON de relocaliser son siège dans la 1ière phase du projet.

« Suite à la restructuration du groupe E.ON Hongrie, nous étions à la recherche d'une solution idéale pour tous nos collègues, d'un siège adapté à l'augmentation de nos effectifs dans la capitale, qui tiendrait compte des besoins de déplacement domicile-travail de nos employés transdanubiens tout en s'adaptant à l'évolution des tendances du travail, de plus en plus hybrides. Le nouvel immeuble de bureaux est développé dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Budapest. À côté des considérations économiques, la durabilité, la mise en œuvre de solutions à l'épreuve du temps et l'adaptation d'un cadre opérationnel flexible sont les éléments clés qui ont déterminé notre

choix », a énoncé M. Zsolt Zsedényi, Deputy CEO du groupe de E.ON Hongrie.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou

Laurent Collier, Executive Officer for Strat Up srl

T +32-2-387.22.99 - courriel : info@atenor.eu- www.atenor.eu