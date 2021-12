ATENOR : Livraison et vente du projet DACIA ONE (Bucarest, ROUMANIE)

Communiqué de presse

LIVRAISON ET VENTE DU PROJET DACIA ONE

(BUCAREST, ROUMANIE)

La Hulpe, le 28 décembre 2021

ATENOR annonce la clôture de la vente de sa filiale roumaine, Victoriei 174 B.D. srl., propriétaire du projet DACIA ONE, au groupe Paval Holding. Cet investisseur est connu notamment en tant que propriétaire de l'entreprise roumaine de bricolage « Dedeman ». Cette clôture intervient après la livraison (construction/rénovation) du projet et la prise en occupation des espaces locatifs par les locataires. Le projet DACIA ONE est en effet 100% pré-loué.

Pour rappel ING Tech, Nörr et ESS ont choisi DACIA ONE avant même l'obtention du permis de construire sur base des qualités de cet immeuble, sa localisation prestigieuse et ses caractéristiques techniques. Le projet, situé dans le centre historique de Bucarest, comprend deux immeubles : un bâti historique classé (1.500 m²) et un nouvel immeuble (13.500 m²). DACIA ONE offre des espaces de bureaux premium répondant aux normes de performance énergétique les plus élevéeset vise les certifications BREEAM « Excellent » et WELL GOLD, au même titre que tous les projets actuellement développés par ATENOR en Roumanie.

Cette cession confirme la capacité d'ATENOR à livrer des projets d'envergure de la plus haute qualité, qui répondent à la demande d'investisseurs locaux mais aussi à celle de locataires internationaux.

Cette vente a un impact net positif sur la trésorerie de l'ordre de 50 millions d'euros et apporte une contribution positive au deuxième semestre 2021.

Compte tenu d'une part de cette cession et d'autre part de prix complémentaires sur cessions d'immeubles à Budapest et Luxembourg suite à de nouvelles locations de bureaux récemment conclues, ATENOR confirme ses prévisions de résultat net 2021 en hausse de plus de 50% par rapport à 2020. ATENOR tire ainsi pleinement parti de sa stratégie de développement immobilier urbain international en Europe, dans un contexte pourtant difficile.

A la suite de cette vente, le nombre de projets développés par ATENOR est actuellement de 33 et représente une surface de l'ordre de 1.300.000 m². Ceux-ci sont situés à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre (Belgique), à La Haye (Pays-Bas), au Luxembourg, en région parisienne (France), à Lisbonne (Portugal), Düsseldorf (Allemagne), Varsovie (Pologne), Budapest (Hongrie), Bucarest (Roumanie), ainsi qu'à Londres (Royaume-Uni).

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche durable, urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Pavăl Holding est une société de placement familiale au leadership inspiré, dont l'objectif est de maximiser les actifs précieux qui soutiennent les entreprises responsables. Le holding alimente les opportunités d'investissement qui soutiennent une valeur sociétale plus vaste, allant plus loin que le rendement des actionnaires. Pavăl Holding répartit ses placements dans des secteurs multiples, comme les chaînes de bricolage, l'immobilier, les capitaux privés, l'agriculture et d'autres domaines économiques, saisissant des opportunités stratégiques de croissance à long terme dans toutes les industries, et dans le monde entier.

Reuters: ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou Sven Lemmes pour Weatherlight SRL, Executive Officer. +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail :info@atenor.eu- www.atenor.eu