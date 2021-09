ATENOR : Nouveau contrat de location pour le projet @EXPO (Bucharest – Roumanie)

Communiqué de presse

NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION POUR LE PROJET @EXPO (BUCAREST - ROUMANIE)

La Hulpe, le 2 septembre 2021

ATENOR est heureux d'annoncer qu'un accord a été conclu avec Telekom Romania Mobile Communications S.A., une grande entreprise de télécommunication mobile roumaine, pour la location de 4.500 m² d'espaces de bureaux au sein du projet @EXPO. Ce projet se rapporte au développement d'un ensemble de bureaux sur environ 49.000 m² ; il atteste une fois encore de la volonté d'ATENOR de poursuivre le développement de projets immobiliers novateurs à grande échelle.

Grâce à son architecture haute performance et sa conception écologique, l'ensemble respectera les normes les plus strictes en matière de durabilité, répondant aux standards de la certification BREEAM « Excellent ». Il utilisera, en particulier, des technologies novatrices pour réduire les frais d'exploitation et accroître le confort des occupants.

Ce site bénéficie d'une accessibilité aisée par les transports en commun et par la route. La zone est en relation rapide et efficace avec le reste de la ville, grâce à de nombreuses lignes de tram et de bus. La future ligne de métro, qui reliera la station principale de Bucarest à l'aéroport international Henri Coanda comporte un arrêt

un jet de pierre du site. Cette nouvelle ligne devrait être finalisée dans un avenir proche. Depuis @EXPO, le centre-ville ou l'aéroport sont à moins de 15 minutes en voiture.

Le projet @EXPO répond aux besoins de l'entreprise et à son ambition de devenir une entreprise digitale moderne et agile de la marque mondiale T. Il constitue également un endroit exceptionnel pour accueillir des bureaux, d'autant plus au terme d'une longue période de télétravail pour de nombreux collaborateurs. Cet espace sera bénéfique au travail, aux réunions, au réseautage et à la créativité, tout en soutenant le désir d'innovation constant de l'opérateur. Je suis convaincu que nous saurons exploiter le plein potentiel de cette nouvelle façon de travailler post-pandémie, et créer un « bureau-maison » pour tous nos collègues », a déclaré Nicolas Mahler, Chief Financial Officer, Telekom Romania.

Ce nouveau contrat conclu avec une éminente entreprise amène la totalité de la superficie louée à plus de 10.000 m², confirmant l'intérêt pour ce grand campus, et représente plus de 50% de la première phase du projet. Ce projet est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de location, confirmant la compatibilité du projet @EXPO avec les exigences du marché roumain. Des négociations sont en cours pour la signature des contrats de leasing avec des locataires réputés.

Grâce à ces réussites commerciales, ATENOR recueille les fruits de sa stratégie de développement en Europe centrale, et confirme l'intérêt suscité par ses projets auprès d'un grand nombre de prestigieux locataires internationaux. ATENOR poursuit donc avec détermination sa stratégie de développement immobilier dans les grandes villes européennes, offrant des fondements économiques positifs et durables, et plus spécifiquement confirmant son rôle d'opérateur de référence à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre (Belgique), à La Haye (Pays- Bas), au Luxembourg, dans la région parisienne (France), à Lisbonne (Portugal), à Düsseldorf (Allemagne), à Varsovie (Pologne), à Budapest (Hongrie), à Bucarest (Roumanie) et à Londres (Royaume-Uni).

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters : ATE0.BR - Bloomberg : ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou

Sven Lemmes pour Weatherlight SRL, Executive Officer

+32-2-387.22.99 - +32-2-387.23.16 - e-mail :info@atenor.eu- www.atenor.eu