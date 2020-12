ATENOR : Nouvelles étapes pour ATENOR aux Pays-Bas

Communiqué de presse

NOUVELLES ÉTAPES POUR ATENOR AUX PAYS-BAS

La Hulpe, 28 décembre 2020

Dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale, ATENOR a finalisé avec succès l'acquisition de 50% des actions de la société néerlandaise TBMB.

La société TBMB détient les droits de propriété et les droits de développement de l'ambitieux projet « The Stage » situé au coin de la Verheeskade et de la Lulofstraat à La Haye (Pays-Bas).

Ce projet comprend la démolition des bâtiments obsolètes existants et la nouvelle construction d'un rez-de-chaussée commercial, de 520 logements pour étudiants et de 387 appartements, représentant un développement hors sol de +/- 53 000 m². Le permis est attendu en 2021.

D'autre part, ATENOR et les sociétés Ten Brinke Vastgoedontwikkeling et Myb ont créé la société de projet Laakhaven Verheeskade II B.V dont ATENOR détiendra 50%. Cette société a repris les droits de propriété et les droits de développement de plusieurs propriétaires adjacents du projet « The Stage ».

Cette extension du projet sur la Verheeskade comprend la démolition des bâtiments obsolètes et offre un potentiel de développement supplémentaire de plus de 100.000 m² hors sol dont une surface principalement résidentielle et un socle animé par des fonctions mixtes. La municipalité de La Haye se réjouit qu'il soit enfin possible de développer l'intégralité du programme le long de la Verheeskade conformément à la vision structurelle de la municipalité de La Haye pour « le quartier central de l'innovation ».

Dans le cadre de sa croissance internationale, ce projet ajoute non seulement un développement urbain très visible au portefeuille d'ATENOR, mais combine également des perspectives de résultats à court terme et un potentiel de développement à moyen terme.

Suite à cette nouvelle acquisition (et la cession du dernier immeuble de VACI GREENS - voir chronologie), ATENOR poursuit le développement de 29 projets, représentant une superficie de 1.270.000 m². Les différents projets sont situés à Bruxelles, Wallonie et Flandre (Belgique), La Haye (Pays-Bas), Luxembourg, région parisienne (France), Lisbonne (Portugal), Düsseldorf (Allemagne), Varsovie (Pologne), Budapest (Hongrie), Bucarest (Roumanie).

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et