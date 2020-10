ATENOR : Prospectus du 13.10.2020

Atenor SA

(l' « Emetteur »)

(société anonyme de droit belge)

Offre en souscription publique en Belgique d'obligations émises dans le cadre d'un emprunt obligataire

Obligations à taux fixe de 3,25 pour cent (brut) échéant le 23 octobre 2024 d'un montant minimum de 25.000.000 EUR et d'un montant maximum de

35.000.000 EUR Valeur nominale : 1.000 EUR

Rendement actuariel brut : 2,81 pour cent (taux annuel)

Rendement net : 1,85 pour cent (taux annuel) Montant minimum de souscription : 1.000 EUR

Prix d'émission : 101,625 pour cent de la valeur nominale - Code ISIN : BE0002739192 - Code commun : 224389817

(les « Obligations 4A »)

Obligations à taux fixe de 3,875 pour cent (brut) échéant le 23 octobre 2026 d'un montant minimum de 45.000.000 EUR et d'un montant maximum de

65.000.000 EUR

Valeur nominale : 1.000 EUR

Rendement actuariel brut : 3,52 pour cent (taux annuel)

Rendement net : 2,37 pour cent (taux annuel) Montant minimum de souscription : 1.000 EUR

Prix d'émission : 101,875 pour cent de la valeur nominale - Code ISIN : BE0002737188 - Code commun : 224389086 (les « Obligations 6A» et, avec les Obligations 4A, les « Obligations »et chaque série de ces Obligations, une « Série »)

Les rendements sont calculés sur la base de l'émission des Obligations 4A et des Obligations 6A à la Date d'Emission, de leur Prix d'Émission respectifs, de leur taux d'intérêt de, respectivement, 3,25 et 3,875 pour cent par an et sont basés sur l'hypothèse que les Obligations 4A seront détenues jusqu'au 23 octobre 2024 et que les Obligations 6A seront détenues jusqu'au 23 octobre 2026 lorsqu'elles seront remboursées à 100 pour cent de leur valeur nominale, conformément aux Conditions (telles que définies ci-dessous). Il ne s'agit pas d'une indication des rendements futurs dans le cas où les Obligations ne sont pas détenues jusqu'à leur Date d'Echéance. Les rendements nets reflètent une déduction de la retenue à la source belge au taux de 30 pour cent (les investisseurs devraient consulter la partie « Régime fiscal des Obligations » du Prospectus pour plus d'informations sur la fiscalité belge).

Une demande a été introduite en vue d'obtenir l'admission à la négociation des Obligations sur le marché

réglementé d'Euronext Brussels à ou aux alentours de la Date d'Emission.

Date d'Emission : 23 octobre 2020

Période de Souscription : 16 octobre 2020 à 9 heures au 20 octobre 2020 à 17.30 heures

(sous réserve de clôture anticipée)

Coordinateur et Teneur de livre

co-Chefs de File

Ce Prospectus d'offre et d'admission à la négociation est daté du 13 octobre 2020.

AVERTISSEMENT

Ces Obligations constituent des instruments de dette. Un investissement dans les Obligations comporte des risques. En souscrivant aux Obligations, les investisseurs prêtent de l'argent à l'Emetteur qui s'engage à payer des intérêts sur base annuelle et à rembourser le principal à la date d'échéance. En cas d'insolvabilité ou de défaillance de l'Emetteur, les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer les montants auxquels ils ont droit et risquent de perdre tout ou partie de leur investissement. Les Obligations sont destinées aux investisseurs capables d'évaluer les taux d'intérêt à la lumière de leurs connaissances et de leur expérience financière. Les investisseurs doivent entièrement lire le présent Prospectus (et en particulier la partie « Facteurs de risque » aux pages 11 à 22 du Prospectus) avant d'investir dans les Obligations. Chaque investisseur potentiel doit examiner soigneusement s'il est approprié pour cet investisseur d'investir dans les Obligations et devrait, au besoin, obtenir des conseils professionnels. Les investisseurs doivent tenir compte, en particulier, du fait que la plus longue échéance des obligations 6A et la pandémie actuelle de Covid-19 pourraient augmenter l'impact des facteurs de risque identifiés pour l'Emetteur et les Obligations.

La version française du Prospectus a été approuvée le 13 octobre 2020 par la FSMA. La date d'expiration de la validité du Prospectus est le 13 octobre 2021. Veuillez noter que l'obligation de publier un supplément au Prospectus en cas de faits nouveaux significatifs ou d'erreurs ou inexactitudes substantielles ne s'applique pas lorsque le Prospectus n'est plus valide.

