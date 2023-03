ATENOR : Résultats financiers 10/03/2023 | 09:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Publié le 10.03.2023 à 7h30 CET RESULTATS ANNUELS 2022 Information règlementée La Hulpe, le 10 mars 2023 RÉSULTAT ANNUEL : € -0,84M En ligne avec la communication du trading update de novembre 2022, Atenor clôture l'exercice 2022 sur une légère perte de € -0,84 M. DIVIDENDE BRUT* : € 2,67 par action (+5%) Sur base des perspectives pour les prochaines années, Atenor maintient sa politique de dividende attractif et en hausse régulière. Tout comme par le passé, en situation de cycle conjoncturel bas, Atenor ouvre l'opportunité d'un dividende optionnel. sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 28.04.2023 CYCLE DE CRÉATION DE VALEUR L'année 2022 a été marquée par le déclenchement de la guerre en Ukraine entrainant la crise énergétique, le retour de l'inflation et une hausse subite des taux au cours de l'été. Cette situation macroéconomique a plongé les investisseurs dans un mode « wait & see » qui n'a pas permis à Atenor de conclure les cessions envisagées dans le marché du bureau. Par contre, dans un marché locatif actif au niveau européen (+16%), Atenor a réalisé son meilleur score depuis 4 ans en concluant des locations pour plus de 100.000 m². Les ventes en résidentiels ont été portées par une vente en bloc en Belgique et la bonne tenue du marché en Roumanie. Atenor a investi en 2022 dans 4 projets pour un montant total de € 50,5 M représentant une surface de 38.000 m². PORTEFEUILLE EN DÉVELOPPEMENT : 35 PROJETS RÉPARTIS POUR UN TOTAL DE L'ORDRE DE 1.300.000 M² La présence active (équipes locales) d'ATENOR dans 10 pays offre une diversification particulière, source de résilience et d'opportunités. Le portefeuille compte à ce jour 1.300.000 m², répartis entre 74 % de bureau et 20% de résidentiel (soit l'équivalent de ± 6.000 logements en développement). ATENOR, ACTING FOR SUSTAINABILITY Atenor a poursuivi les efforts entrepris dans le domaine du développement durable avec la volonté d'implémenter concrètement un niveau élevé de durabilité dans chacun des projets en portefeuille. Lors de sa première participation, Atenor a obtenu le plus haut score de 5 étoiles sur 5 attribuées par le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), organisme international évaluant les performances Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans le secteur immobilier. Le score obtenu de 5 étoiles est la reconnaissance aux entreprises figurant parmi les 20% au top du benchmark. A cette reconnaissance viennent également s'ajouter les titres de Regional Listed Sector Leader Europe et de Global Listed Sector Leader. STÉPHAN SONNEVILLE SA, CEO COMMENTE : Notre création de valeur est un travail qui s'inscrit dans le temps. Depuis 3 ans, nous subissons des crises soudaines et inédites dont le désordre qu'elles engendrent fige pour un temps les agents économiques. Ces crises provoquent également des redéfinitions de priorités et d'attentes de la part de ces mêmes acteurs économiques. La qualité des projets en portefeuille, localisations et performances durables, ont le potentiel réaffirmé de rencontrer la demande qui émerge après ces crises. C'est pour ces raisons que le potentiel bénéficiaire doit être apprécié sur une période au-delà de l'année 2023, eu égard à l'incertitude qui prévaut encore dans les marchés en ce début d'année. » ** * 1 Publié le 10.03.2023 à 7h30 CET Projets en Portefeuille A la suite des dernières transactions survenues en 2022, le portefeuille totalise 35 projets répartis dans 10 pays pour une surface d'environ 1.300.000 m². Toutes les acquisitions ont été réalisées dans le cadre de notre plan de croissance internationale, en veillant tout particulièrement à inscrire ces projets dans une logique incontestable de durabilité et de certification. Afin de favoriser la compréhension de notre activité et d'en suivre l'évolution, nous donnons les commentaires pertinents à relever en ce qui concerne les activités en fonction des étapes essentielles du cycle de création de valeur de notre core business. Aperçu général du niveau d'activité Les surfaces mentionnées ci-dessous s'entendent comme brutes (hors-sol) et tiennent uniquement compte de la quote-part d'Atenor au 31.12.2022. Acquisition : A Bruxelles, Atenor a acheté le projet Astro 23, ancien siège de la banque Nagelmackers, en vue de procéder à sa totale rénovation et d'y incorporer une vingtaine de logements (10.250 m²). En septembre, Atenor a également acquis 2 nouveaux projets à Lisbonne (Portugal) : (1) la société MULTI39 disposant d'un permis de construire pour le développement de 14.900 m² de bureaux et 450 m² de commerce et (2) un projet situé face à la Gare de Oriente qui prévoit la construction d'un bâtiment mixte de bureaux (6.800 m²) et de commerces (1.800 m²). En fin d'année, Atenor a également remporté un concours portant sur le développement du Lot 48 à Belval, en partenariat avec la société Arhs Developments (3.800 m², part Atenor). Ces acquisitions s'inscrivent dans le plan de croissance internationale, visant à élever le niveau d'activité dans chaque pays tout en réduisant la durée moyenne de développement des projets. Dépôt de demande de permis d'urbanisme : Les demandes de permis pour plusieurs projets majeurs ont été introduites conformément aux objectifs : Bruxelles, Luxembourg, Budapest, Londres. D'une manière générale, la durée moyenne de développement du portefeuille a diminué en 2022. Obtention de permis d'urbanisme : La baisse de la superficie en 2022 vs 2021 provient de quelques délais administratifs constatés au 31 décembre 2022, sans conséquence sur le développement des projets concernés. Notamment, le permis à Londres (10 NBS) qui a été obtenu début 2023. 2 Publié le 10.03.2023 à 7h30 CET Lancement de construction : Le lancement des constructions a été tempéré en 2022 par les circonstances de marché. Nous avons privilégié le lancement des constructions pour les projets totalement ou partiellement loués/vendus ou dans les marchés affichant un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Il en a été ainsi pour les constructions de logements (City Dox à Bruxelles et Lake 11 Home&Park à Budapest) et Well'be à Lisbonne. Location : Les locations à Luxembourg (Cloche d'Or, 34.000 m²), Budapest (Bakerstreet, 17.500 m²) et Varsovie (Fort 7, hôtel 14.000 m²) ont été les plus marquantes de l'exercice. Ces locations confirment le grand dynamisme du marché « après Covid » dans lequel nos hypothèses de travail se trouvent confortées. Cession : Comme expliqué ci-après, le secteur immobilier a été impacté par la hausse soudaine des taux d'intérêt au cours de l'été 2022. L'investissement dans le secteur du bureau a connu un net ralentissement entrainant le report des cessions envisagées. En dépit de ces circonstances, nos ventes en résidentiel ont été excellentes, poussées par la vente d'un bloc de 178 logements du projet City Dox à Bruxelles, et le succès commercial du projet haut de gamme UP-Site à Bucarest. Une politique de durabilité ambitieuse et cohérente basée sur les critères ESG et mise en œuvre concrètement par l'Archilab, Think Tank d'ATENOR. Les 4 axes de la politique de durabilité d'ATENOR sont repris dans le Sustainability Report 2022 : La résilience économique

La contribution environnementale

L'impact social

La gouvernance élargie. Cette politique de durabilité été mise en place au sein du think tank d'Atenor, Archilab, qui en assure la mise en œuvre et la cohérence. Elle couvre notamment les critères ESG, références incontournables du monde financier. Le rapport financier 2022 exposera les métrics retenus par Atenor pour évaluer sa position et son évolution en termes de durabilité. Atenor se place ainsi en précurseur par rapport aux recommandations du CSRD. Ces critères illustrent également de manière concrète certains points qui ont contribué à l'obtention du plus haut score de 5 étoiles sur 5 attribuées par le GRESB (Global Real Estate Sustainabilty Benchmark), organisme international évaluant les performances Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans le secteur immobilier. Perspectives pour 2023 Après la crise Covid en 2020, qui a ralenti les phases d'obtention de permis et de location de bureaux, après la perturbation de la chaine d'approvisionnement et la hausse des coûts de matériaux qui ont entamé le lancement des constructions, l'année 2022 a été marquée par le déclenchement de la guerre en Ukraine entrainant la crise énergétique, le retour de l'inflation et une hausse subite des taux au cours de l'été. Cette situation macroéconomique a plongé les investisseurs dans un mode « wait & see ». Nous constatons que ce climat d'incertitude persiste en ce début d'année 2023. Dans ces conditions, et compte tenu de la spécificité de notre métier de développeur, il est prématuré de donner une guidance pour les résultats 2023. Néanmoins, sur base de l'évolution du portefeuille des projets et de leur positionnement en termes ESG, nous prévoyons, d'ici fin 2025 la réalisation d'une marge brute de l'ordre de € 300 millions, correspondant à la cession d'approximativement 475.000 m² de bureaux et 2.000 appartements. La persistance du climat d'incertitude macro-économique ne nous permet pas de préciser à ce stade le calendrier de réalisation de la marge brute projetée. Le portefeuille a fortement évolué en 2022 en termes de maturité sur le cycle de création de valeur. La durée moyenne pondérée restante (fonction bureau/résidentiel et tous pays confondus) de développement des projets en portefeuille était au 31.12.2022 de 3 ans comparée à 4,03 au 31.12.2021. Le portefeuille dans son ensemble et chaque projet en particulier s'est donc rapproché au cours des dernières années du momentum de réalisation de la valeur créée. En outre, nous continuons de constater, sur tous les marchés, l'émergence des critères ESG dans les décisions des locataires et des investisseurs en bureau ainsi que l'importance des indicateurs de consommation énergétiques dans le résidentiel. 3 Publié le 10.03.2023 à 7h30 CET Rapport de gestion Atenor a terminé l'exercice 2022 sur un résultat net consolidé de -0,84 million d'euros, à comparer à 38,07 millions d'euros en 2021. Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale le paiement d'un dividende brut de € 2,67 par action, en hausse de 5% par rapport à l'année précédente. Tableau des chiffres clés consolidés (en milliers d'euros) - Comptes audités Résultats 31.12.2022 31.12.2021 Résultat net consolidé (part de groupe) -0,843 38.069 Résultat par action (en euros)1 -0,13 5,66 Nombre d'actions 7.038.845 7.038.845 Dont actions propres 313.427 313.427 Bilan 31.12.2022 31.12.2021 Total de l'actif 1.275.473 1.229.814 Trésorerie de fin de période 25.168 92.116 Endettement net (-) -867.477 -742.427 Total des capitaux propres consolidés 273.618 301.043 1 Tenant compte du nombre moyen pondéré d'actions détenues pendant l'exercice (voir page 7, Résultat par action). Le résultat par action s'élève à € -0,13 si on considère le nombre total d'actions de 7.038.845. Produits des activités ordinaires et résultat consolidé Les produits des activités ordinaires au 31 décembre 2022 s'établissent à 41,01 millions d'euros. Ils comprennent principalement (a) les revenus liés aux ventes des appartements des projets résidentiels (City Dox, Twist) pour un total de € 18,17 millions d'euros, (b) le revenu de la vente en état futur d'achèvement du projet Au Fil des Grands Prés (bureaux ; € 12,37 M), (c) les revenus complémentaires issus de la vente en 2021 de l'immeuble Vaci Greens E (€ 1,77 M) ainsi que (d) les revenus locatifs des immeubles Nysdam (La Hulpe), Astro 23 (Bruxelles), Arena Business Campus A (Budapest), @Expo (Bucarest) et UBC II (Varsovie) totalisant € 4,74 millions d'euros. Les autres produits opérationnels (€ 21,28 M) comprennent principalement le résultat de la cession de 50% de la participation dans Cloche d'Or Development (€ 13,09 M) et de refacturations d'aménagements locatifs des projets cédés Vaci Greens E et Buzz (€ 3,87 M). Le résultat opérationnel s'élève à 19,46 millions d'euros contre 64,16 millions d'euros en 2021. Il est majoritairement influencé par le résultat de la cession de 50% de la participation Cloche d'Or Development (€ 13,06 M), la vente des appartements des divers projets résidentiels cités ci-dessus (total de € 3,22 M), des résultats sur des immeubles de bureaux prévendus Au Fil des Grands Prés et vendus Vaci Greens et Buzz (€ 6,22 M), la revalorisation de l'immeuble Nysdam suite au reclassement en immeuble de placement (€ 5,92 M) ainsi que des revenus locatifs nets de charges des immeubles Nysdam, Astro 23, Cloche d'Or, @Expo et Arena Business Campus A (total de € 2,83 M). Les autres charges diverses non activables (précomptes immobiliers, frais de personnel, amortissements, … ; € -12,61 M) complètent le résultat opérationnel. Le résultat financier net s'établit à -16,17 millions d'euros contre -11,90 millions d'euros en 2021. L'augmentation des charges financières nettes (€ 5,08 M par rapport à 2021) s'explique principalement par la hausse de l'endettement moyen net du Groupe (+€ 125,05 M par rapport à 2021) couplée à la légère baisse des activations (IAS 23 ; € -0,19 M comparé à 2021) liées aux développements en cours. Impôts sur le résultat : Le montant de ce poste s'élève à -1,36 million d'euros (contre € -11,88 M en 2021). Ce poste est essentiellement composé d'impôts effectifs et d'impôts différés passifs principalement relatifs aux projets City Dox et Twist (total de € -1,08 M). Tenant compte de ce qui précède, le résultat net part de groupe de l'exercice s'élève donc à -0,84 million d'euros comparé à 38,07 millions d'euros en 2021. Bilan consolidé Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 273,62 millions d'euros (contre 301,04 millions d'euros au 31 décembre 2021) soit 21,45 % du total bilantaire en baisse de 27,42 millions d'euros comparé au 31 décembre 2021 notamment suite au paiement des dividendes et aux écarts de conversion. 4 Publié le 10.03.2023 à 7h30 CET Au 31 décembre 2022, l'endettement consolidé net du groupe (déduction faite de la trésorerie) s'établit à 867,48 millions d'euros comparé à un endettement consolidé net de 742,43 millions d'euros au 31 décembre 2021. Pour rappel, Atenor a émis, en avril 2022, un emprunt obligataire à 6 ans de type « Green » d'un montant de € 55 M. L'endettement consolidé se décompose d'une part, en un endettement à long terme à hauteur de 533,68 millions d'euros et d'autre part, en un endettement à court terme de 358,96 millions d'euros. La trésorerie disponible s'élève à 25,17 millions d'euros contre 92,12 millions d'euros à fin 2021. Les « Immeubles destinés à la vente » classés en « Stocks » représentent les projets immobiliers en portefeuille et en cours de développement. Ce poste s'élève à 962,41 millions d'euros, en augmentation de 29,42 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2021 (932,99 millions d'euros). Cette variation nette résulte principalement : des « dépenses capitalisées » et « entrées du périmètre » qui enregistrent, d'une part, les acquisitions des projets 10 NBS (Londres), Astro 23 (Bruxelles), Campo Grande et Oriente (Lisbonne) pour un total de 48,31 millions d'euros et d'autre part, la poursuite des travaux et études des projets Arena Business

Campus, Roseville, Bakerstreet, Lake 11 Home&Park (Budapest), @Expo, UP-site (Bucarest), Lakeside (Varsovie), Am Wherharhn, Pulsar (Düsseldorf), Well'Be (Lisbonne), Twist (Luxembourg), City Dox

(Bruxelles), Au Fil des Grands Prés (Mons) et plusieurs autres projets en développement, soit au total 160,32 millions d'euros ;

Campus, Roseville, Bakerstreet, Lake 11 Home&Park (Budapest), @Expo, UP-site (Bucarest), Lakeside (Varsovie), Am Wherharhn, Pulsar (Düsseldorf), Well'Be (Lisbonne), Twist (Luxembourg), City Dox (Bruxelles), Au Fil des Grands Prés (Mons) et plusieurs autres projets en développement, soit au total 160,32 millions d'euros ; des « cessions de l'exercice » qui reprennent essentiellement les ventes d'appartements des projets City Dox et Twist ainsi que les ventes d'immeubles de bureaux Au Fil des Grands Prés qui viennent réduire le stock à hauteur de 25,45 millions d'euros ;

des « sorties de périmètre » relatives au stock du projet Cloche d'Or suite à la mise en équivalence de la participation Cloche d'Or Development (€ 135,91 M) ;

des transferts de catégories, pour l'essentiel eu égard à l'immeuble Nysdam vers la rubrique « Immeubles de placement » pour un montant de 15,40 millions d'euros (voir note 9) ;

de l'activation des coûts d'emprunt à hauteur de 6,24 millions d'euros ; et

de l'impact de la variation des taux de change, principalement l'effet défavorable du forint hongrois (10,84 millions d'euros). Cet élément se retrouve dans les écarts de conversion repris dans les capitaux propres. Politique de financement Atenor poursuit une politique financière visant le financement durable des projets en développement d'une part et, d'autre part, la diversification de ses sources de financement. La dernière émission obligataire à 6 ans répond aux critères ambitieux de financements durables d'Atenor (Green Retail Bond d'un montant de 55 M émis le 5 avril 2022 émis dans le cadre du programme Green EMTN). Atenor fait appel tant au marché des investisseurs institutionnels qu'au marché bancaire. Depuis de nombreuses années, l'expérience immobilière et financière acquise dans les différentes capitales européennes permet à Atenor de solliciter des banques locales et européennes en vue du financement durable des projets à développer. Le « verdissement » de l'endettement bancaire est à l'œuvre : à cet égard, nous avons conclu en France le financement du projet Victor Hugo 186 avec la Banque Populaire Rives de Paris. Dans le cadre de son Green Finance Framework (GFF), Atenor continuera l'utilisation de sa ligne Green EMTN et de ses lignes CP & MTN tant en Belgique qu'en France. Atenor continuera à traiter des propositions (reverse inquiries) provenant d'investisseurs qualifiés pour des échéances cadrant avec le développement européen de son portefeuille de projets. Le taux d'intérêt moyen pondéré de la dette consolidée d'Atenor s'est établi à 2,58% (vs 2,40% en 2021). Actions propres Les actions propres acquises au cours du premier semestre de l'exercice 2022 ont immédiatement été cédées pour le paiement partiel des tantièmes sous forme d'actions de la société. Au 31 décembre 2022, Atenor Long Term Growth SA détient 150.000 actions Atenor. Le nombre d'actions Atenor détenues à cette même date par la filiale Atenor Group Investments s'élève à 163.427 (situation inchangée par rapport à décembre 2021). Ces actions visent à servir les plans d'options sur actions (2018 à 2022) attribués aux employés et à certains prestataires de services d'Atenor. 5 Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Atenor SA published this content on 10 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 March 2023 08:03:01 UTC.

© Publicnow 2023 Toute l'actualité sur ATENOR 09:04 Atenor : Résultats financiers PU 2022 Atenor : laureat de l'appel à candidature Lot 48, acquisition du terrain et conclusion d'u.. PU 2022 Atenor : Déclaration intermédiaire Q3-2022 et mise à jour PU 2022 Atenor : Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2022 et mise à jour PU 2022 Atenor : atteint le score de cinq étoiles (5 Star) du GRESB (Global Real Estate Sustainabi.. PU 2022 «beaulieu» : feu vert pour un redéveloppement durable PU 2022 Atenor SA annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2022 CI 2022 Atenor : Présentation des résultats semestriels PU 2022 Atenor : Résultats semestriels PU 2022 ATENOR : Rapport Semestriel CO