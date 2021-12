ATENOR : certifiée neutre en carbone

Communiqué de presse

ATENOR EST CERTIFIÉE NEUTRE EN CARBONE

La Hulpe, le 14 décembre 2021

ATENOR a le plaisir d'annoncer l'obtention de la certification « CO2 Neutral »® en collaboration avec CO2logic.

CO2logic attribue la certification « CO2 Neutral »® aux organisations qui calculent, réduisent et compensent leur impact climatique. Depuis 2015, ce label est également validé par Vinçotte, un organisme de certification international indépendant. De nombreuses certifications de neutralité carbone existent dans le monde mais peu sont validées par un certificateur sérieux et crédible.

Depuis 2019 et dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale globale, ATENOR a entamé une collaboration avec CO2logic afin de calculer les différentes émissions de l'entreprise dans tous les pays où elle est présente. Pour y parvenir, ATENOR a passé au crible tous les domaines sur lesquels l'entreprise a une incidence. Parmi ceux-ci, on peut citer l'impact climatique de la consommation d'énergie, des fluides frigorigènes, des voitures de société, des déplacements quotidiens, des voyages d'affaires et des achats tels que le papier et les éléments informatiques, ...

ATENOR passe maintenant à l'étape suivante en se servant de ces données pour mettre en place, à l'horizon 2030, un plan et une stratégie rationalisés de réduction de son impact climatique. En ce qui concerne l'entreprise, les efforts porteront en premier lieu sur les mesures d'économie d'énergie et les possibilités de réduire l'impact de ses moyens de transport.

Par ailleurs, des choix engageants ont déjà été pris dans la lettre aux actionnaires de 2019 en ce qui concerne les 1.300.000 m² de projets en développement. La contribution environnementale de nos projets durables est évaluée objectivement par les certifications internationales BREEAM et WELL, ainsi que par d'autres labels locaux (DGNB, HQE, etc.). Un autre exemple : le projet AU FIL DES GRANDS PRÉS à Mons (Belgique), où ATENOR proposera 119 appartements à zéro émission carbone. Cet engagement souligne l'attachement d'ATENOR à des normes environnementales élevées, mais aussi au bien-être et au confort des occupants.

Par le biais de la conception et du développement de ses projets ainsi que de sa politique d'entreprise, ATENOR s'inscrit résolument dans l'objectif d'atténuation substantielle du changement climatique du Pacte vert pour l'Europe.

Tant pour ses projets qu'au niveau de l'entreprise, le fondement de la politique de durabilité d'ATENOR sera dévoilé dans son « Sustainability Report », véritable feuille de route d'ATENOR que nous vous inviterons à découvrir dès mars 2022.

ATENOR est une société de promotion immobilière dotée d'une expertise à l'échelle européenne et cotée sur le marché Euronext Bruxelles. Sa mission est d'apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans cecadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

