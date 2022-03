ATENOR : joint au secteur immobilier polonais pour offrir un abri à 3 000 réfugiés

Communiqué de presse

La Hulpe, le 17 mars 2022

#PROPERTY4UKRAINE

LE SECTEUR IMMOBILIER POLONAIS OFFRE UN ABRI A 3 000 REFUGIES

l'heure actuelle, quatre immeubles de bureaux à Varsovie sont transformés en centres d'hébergement pour les réfugiés venus d'Ukraine. Les principales sociétés immobilières s'occupent de la préparation et de l'entretien à long terme de ces espaces.

Au total, 3 000 réfugiés seront hébergés dans quatre bâtiments d'Archicom, d'Echo Investment, de Globalworth et de Skanska. Le secteur de l'immobilier s'unit pour fournir un abri aux réfugiés fuyant l'Ukraine devant l'attaque russe. Actuellement, douze entités participent à l'initiative : AFI Europe, ATENOR, Cornerstone Investment Management, Echo Investment, EPP, Globalworth, Griffin Capital Partners, GTC, HB Reavis Poland, Immofinanz, Panattoni et Skanska. Des mécanismes formels sont en outre mis en place afin de permettre aux entreprises et aux particuliers qui le souhaitent de soutenir financièrement le projet.

Le 24 février, nous avons été propulsés dans une réalité totalement nouvelle. L'attaque de la Russie contre une Ukraine libre a tout changé du jour au lendemain, et, à Varsovie, nous avons dû nous adapter à des conditions de crise. Nous nous sommes tous présentés au travail, mais nous n'aurions pas pu préparer un soutien d'une telle ampleur et d'un tel niveau sans le soutien d'entreprises privées. C'est un énorme élan de solidarité dont je suis reconnaissant ! » déclare Michał Olszewski, maire adjoint de Varsovie.

Les entreprises qui se sont jointes à la campagne #Property4Ukraine veulent aider les réfugiés de la manière la plus logique et la plus naturelle pour ce type d'activité : en offrant aux Ukrainiens des espaces dans des immeubles de bureaux qui ont été spécialement aménagés pour répondre à cette situation. Echo Investment, Globalworth et Skanska adaptent les bâtiments, à leurs propres frais, pour répondre au mieux aux besoins des réfugiés. Les dépenses liées au fonctionnement de ces centres seront partagées avec les autres entreprises qui décideront de participer à l'initiative. Le Réseau polonais du Pacte mondial des Nations unies fournit un soutien organisationnel et technique.

Face à la crise humanitaire en Ukraine, il est absolument essentiel de protéger les civils et d'assurer leur sécurité. Le Pacte mondial des Nations unies est intégré à la chaîne d'aide humanitaire de l'ONU dans le cadre de l'initiative Connecting Business (CBi), coordonnée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies. La mission du Réseau polonais du Pacte mondial des Nations unies est de mobiliser le secteur privé et de coordonner la coopération des entreprises avec les agences des Nations unies, les principales ONG polonaises et les autres parties prenantes

impliquées dans l'aide humanitaire.