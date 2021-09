Press release

ATENOR LANCE SA CAMPAGNE 'WAKE UP THE CITY'

La Hulpe, le 16 septembre 2021

Promoteur immobilier engagé pour une ville durable, attractive et inclusive, ATENOR propose des initiatives corporate pour le moins inattendues pour un nouveau mode de ville.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie et une vision à 360° de la ville et traduisent la volonté d'ATENOR d'agir en transformateur urbain à travers trois axes forts qui définissent son engagement : sa résilience économique, sa contribution environnementale et son impact sociétal.

ATENOR affiche sans ambages son engagement sociétal en optant pour une stratégie de communication qui casse les codes du monde immobilier traditionnel.

Animer et embellir les quartiers urbains, redonner vie à d'anciennes friches industrielles et les transformer en quartiers mixtes et durables, assurer le bien-être des citoyens et le respect de la diversité, autant d'objectifs qui guident ATENOR dans sa démarche sociétale.

Parce qu'agir pour la ville, c'est entre autres agir pour ses citoyens, ATENOR a inscrit 'Acting for People' à sa démarche sociétale.

C'est en réponse à la pluralité de la ville qu'ATENOR met aujourd'hui la lumière sur l'importance des rencontres, des contacts et des échanges en lançant « Wake Up the City ». Un clin d'œil à la vie en ville et à l'importance des liens sociaux.

En offrant un moment de convivialité autour d'une tasse de café, ATENOR veut célébrer la vie en ville. Le coffee truck d'ATENOR va circuler dans plusieurs lieux de Bruxelles mais aussi dans la plupart des villes européennes où ATENOR est présente proposant un moment de convivialité unique aux citoyens. Ceci, dans une démarche globale résolument équitable et durable. A la sortie du train, du métro, sur une terrasse, au coin de la rue, au bureau, cet instant café symbolise l'engagement d'ATENOR pour une vie urbaine plurielle, ouverte, rassembleuse, riche de sa diversité et de ses contacts.

Retrouvez-nous pour partager cet instant café :

ATENOR - Wake Up the City - Tour

ATENOR est une société de dévéloppement immobilière urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters: ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Maral Reghabi for Tailor Up SA, International

Marketing & Communication Director

 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail :info@atenor.eu - www.atenor.eu