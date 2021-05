ATENOR : Accord sur la vente de Hermes Business Campus (Bucarest – Roumanie)

Communiqué de presse

ACCORD SUR LA VENTE DE HERMES BUSINESS CAMPUS (BUCAREST - ROUMANIE)

La Hulpe, le 10 mai 2021

ATENOR annonce qu'un accord a été conclu pour la vente de la société NGY Properties, propriétaire de HERMES BUSINESS CAMPUS à Bucarest, à Adventum Group et ses partenaires. Ces derniers vont acquérir, avec son fonds Adventum Quartum, 100 % de NGY Properties. Cette cession est soumise à des conditions suspensives usuelles.

Pour rappel, ATENOR a fait son entrée en 2008 sur le marché roumain avec un ambitieux projet mixte de campus de bureaux de 75 000 m² situé au cœur du quartier des affaires Dimitrie Pompeiu à Bucarest : HERMES BUSINESS CAMPUS. Le campus est situé dans un des quartiers administratifs et commerciaux les plus dynamiques de la capitale roumaine et est facilement accessible en transports en commun. Les deux premiers bâtiments, HBC 1 et HBC 2, sont entièrement loués à des locataires de renom tels que DB Schenker, Luxoft, Lavalin, Mondelez, l'ambassade des Pays-Bas, Xerox, etc. Le dernier bâtiment, HBC 3, est intégralement occupé pour au moins les sept prochaines années par Genpact, le leader mondial des opérations de « business process ».

Le succès locatif rencontré par HERMES BUSINESS CAMPUS confirme que le projet répond aux exigences du marché roumain. Ces bâtiments ont déjà vu leurs baux renouvelés et HBC conserve une moyenne pondérée des baux en cours (WAULT) de plus de 5 ans.

ATENOR boucle cette transaction avec satisfaction, dans ce contexte sanitaire et économique particulier : il faut y voir l'évidence de la qualité de ce premier projet roumain, mais aussi un des développements phares d'ATENOR. Avec ce nouvel accord, ATENOR confirme sa capacité à conclure des transactions de grande envergure et démontre sa volonté d'entériner son rôle d'opérateur de référence sur le marché bucarestois toujours porteur et dynamique.

ATENOR ayant comptabilisé pendant six ans les revenus locatifs produits par ces immeubles, cette vente aura un impact positif, mais limité sur ses résultats en 2021; elle engendrera en outre une diminution de l'endettement net de l'ordre de 120 millions d'euros, renforçant d'autant les moyens d'action du groupe dans son développement international.

Adventum est fier d'acquérir cette propriété unique et hautement performante et signe son entrée sur le marché roumain au travers de cette transaction phare afin de consolider davantage sa présence en Europe centrale et orientale après de nombreuses acquisitions en Pologne et en Hongrie. Ce bien qui bénéficie d'une certification BREEAM « Excellent » et qui présente des caractéristiques opérationnelles efficaces, renforce encore l'engagement ESG ferme d'Adventum. Adventum projette par ailleurs d'autres acquisitions dans la région et démontre clairement au travers de cette transaction ses capacités uniques à trouver et à décrocher des marchés dans des conditions difficiles.

Le Groupe Adventum, une société de gestion de fonds d'investissement de type 'boutique' spécialisée dans les investissements immobiliers en Europe centrale et orientale, a été fondé en 2006 et est détenu à cent pour cent par la direction. Il opère dans le cadre de la Directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, avec des sociétés de gestion de fonds établies à La Valette et à Budapest, et un total d'actifs sous gestion supérieur à 400 millions d'euros. Le personnel du groupe comprend des professionnels de l'immobilier très expérimentés, titulaires des qualifications CFA, NRW et MRICS et possédant une expérience combinée de plus de 70 ans en matière d'investissement. Les gestionnaires ont réalisé jusqu'à ce jour des investissements en Europe centrale et orientale pour une valeur totale de 1,5 milliard d'euros.

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa

mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement

