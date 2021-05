ATENOR : Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2021 et update

1 Ce communiqué intermédiaire vise à informer nos actionnaires, les marchés financiers et plus largement le public dans le cadre de l'A.R. du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs notamment en matière d'informations périodiques.

Acquisition : Nous avons procédé à deux acquisitions à Budapest : l'une en bureau (24.500 m²) et l'autre en résidentiel (92.180 m², soit plus de 1.300 logements). Nous concrétisons ainsi en Hongrie, tout comme en Roumanie et en Pologne, notre ambition de valoriser notre savoir-faire en résidentiel dans les marchés d'Europe Centrale, particulièrement porteurs. Nous rappelons que, concernant les activités résidentielles, ATENOR est active sur 8 marchés européens.

Compte tenu des récentes acquisitions et cessions, le portefeuille compte à ce jour 33 projets répartis dans 16 villes et 10 pays, pour un total de l'ordre de 1.300.000 m², offrant à l'investisseur une diversification géographiqueet fonctionnelle unique.

L'obtention de permis d'urbanisme : Il s'agit d'un des principaux effets de la crise Covid: le ralentissement des procédures d'instruction de demandes de permis. Ce ralentissement s'est fait ressentir en Pologne, au Portugal et principalement en Région bruxelloise. Le permis d'urbanisme pour le projet Realex est en effet en attente de délivrance, projet qui abritera le Centre de Conférence de l'Union Européenne pour lequel un contrat de vente a été conclu en janvier 2021.

Construction : Au cours de ce trimestre, nous avons entamé la construction de 3 projets totalisant une superficie de 61.900 m² pour porter la superficie totale en construction à plus de 282.000 m², soit plus de 20% du portefeuille. La moitié de la superficie de ces 3 projets lancés au cours de ce trimestre fait déjà l'objet de vente en état futur d'achèvement. Ceci confirme notre volonté de viser la sortie du risque de promotion par des transactions en amont. Cette politique favorise la résilience du business model.

Location : Au Grand-Duché de Luxembourg, à Belval, nous avons conclu une très belle location à l'Etat luxembourgeois portant sur près de 11.000 m² sur l'immeuble TWIST et cela, avant même d'entamer la construction. D'un point de vue général, les effets de la crise Covid ont provoqué un net ralentissement du « take-up » (superficie bureau prise en location) au niveau européen. Ce ralentissement du take-up est d'ordre conjoncturel lié à différentes incertitudes, sans entamer l'utilité structurelle des bureaux. Cette crise aura eu pour conséquence de conserver à l'avant-plan la nécessité d'adapter le tissu urbain à une demande toujours plus complexe et différenciée, notamment pour plus de durabilité sur le marché du bureau.

Vente : Nous avons connu un début d'année particulièrement actif en concluant à Bruxelles la cession en état futur d'achèvement du Centre de Conférence de l'Union Européenne. Ces chiffres du premier trimestre seront augmentés de plus de 100.000 m² au cours du second trimestre par les ventes de VACI GREENS F à Budapest et HERMES BUSINESS CAMPUS à Bucarest, comme cela a été récemment communiqué. En outre, nous avons d'ores et déjà dépassé les chiffres de 2020 sur le marché résidentiel en concluant à Bruxelles et à Bucarest des ventes cumulées de plus de 130 appartements.

Perspectives pour l'exercice 2021

La crise sanitaire pèsera encore sur le niveau d'activités du secteur immobilier en 2021. Nous avons dès lors tenu compte dans nos prévisions du ralentissement des processus décisionnels et administratifs en matière urbanistique et du maintien à un niveau assez bas du marché locatif de bureau au secteur privé.

L'évolution proactive des différents projets en dépit de la situation sanitaire et commerciale actuelle ainsi que les transactions déjà réalisées à ce jour nous confortent d'ores et déjà en notre capacité à générer en 2021 des résultats au moins équivalents aux résultats 2020, alors que la conclusion d'autres transactions majeures dans plusieurs pays sont attendues avant la fin de l'exercice.

Après son entrée sur le marché londonien, ATENOR entame la deuxième phase de son plan de développement international : après l'extension du territoire, il s'agit d'augmenter le niveau d'activités dans chaque pays où ATENOR est active, afin de devenir ou de maintenir la position d'acteur de référence dans le développement urbain durable.

Les récentes cessions et les opérations sur les marchés financiers ont donné à ATENOR les moyens financiers de mener ce plan de croissance internationale, tout en développant dans le meilleur timing les projets en portefeuille.

Politique de financement

ATENOR a poursuivi sa politique visant une diversification de ses sources de financement, l'étalement des échéances permettant de réduire les risques de refinancement lorsque les conditions de marché sont défavorables et la flexibilité du financement de ses projets tant avant l'obtention des permis que pendant les phases de construction et de commercialisation.

Le 2 février 2021 après avoir obtenu l'accord de la FSMA, ATENOR a mis à jour son programme d'émission de « notes » multi devises à long terme (EMTN) pour un montant total de 150 millions d'euros, d'une part en l'élargissant aux investisseurs privés utilisant les coupures de mille euros et d'autre part en visant son utilisation et ses nouvelles émissions dans le cadre de référence de financement vert.

Le 19 mars 2021, ATENOR a émis avec succès, deux tranches obligataires de type « Green Retail Bond » à 4 et 6 ans - principalement dirigées vers les investisseurs particuliers. Le produit de ces 2 tranches de respectivement € 25 M (3% - échéance 2025) et € 75 M (3,50% - échéance 2027) sera exclusivement affecté au financement des projets immobiliers durables et économes en énergie qui contribuent aux objectifs environnementaux d'ATENOR dans le cadre de son « Green