ATENOR : UP-SITE BUCHAREST – Déjà 50% de preventes et lancement de la construction (BUCAREST – ROUMANIE)

Communiqué de presse

UP-SITEBUCHAREST - DEJA 50% DE PREVENTES ET LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION

(BUCAREST - ROUMANIE)

La Hulpe, le 13 avril 2021

ATENOR annonce que la société NOR RE (100% ATENOR) entame ce mois-ci la construction d'UP-site, son premier projet résidentiel de prestige situé dans le quartier Floreasca à Bucarest. Le permis de bâtir a été obtenu au printemps dernier. Depuis le lancement du processus de vente à la fin du mois de novembre 2020, près de 50 % de l'ensemble du projet a été vendu sur plan.

UP-site Bucharest proposera 270 appartements répartis en deux tours résidentielles de 12 et 25 niveaux connectées par un rez-de-chaussée commun. Il est situé au cœur de la zone la plus développée de la ville, à quelques minutes à pied de la plupart des prestigieux immeubles de bureaux sur le marché, du centre commercial Promenada et de la station de métro Aurel Vlaicu. Il est également proche d'une des zones les plus vertes de Bucarest, au bord du lac Floreasca et non loin du parc Herastrau (Roi Michel 1er). Cet emplacement de choix rend le projet non seulement unique, mais aussi fonctionnel et efficace.

Outre des vues magnifiques sur la ville, UP-site Bucharest proposera une vaste gamme de services qui faciliteront la vie des futurs résidents et leur permettront de vivre plus sainement et plus confortablement. Le complexe disposera ainsi d'un SPA avec piscine et salle de sport situé dans la zone reliant les deux tours au rez-de-chaussée et en mezzanine, des espaces verts, un parking souterrain et des locaux de stockage. Il sera également équipé des dernières technologies en termes de sécurité et de confort.

Le projet répond aux exigences spécifiques des KPI fixés dans le Cadre du Green finance framework d'ATENOR. UP-site Bucharest peut ainsi être qualifié de projet "green".

En entamant la construction du projet UP-site Bucharest, ATENOR confirme à nouveau son engagement international et sa confiance dans le marché immobilier roumain. UP-site Bucharest viendra rejoindre des projets phares d'ATENOR déjà terminés ou en cours de construction : Hermes Business Campus, Dacia One et @Expo. La réponse du marché à notre campagne de prévente est encourageante et nous pousse à fournir à nos clients le produit de qualité auquel ils s'attendent », a déclaré Sorin Dumitrașcu, pour PFA Dumitrascu Sorin, Country Director d'ATENOR Roumanie.

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de

localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement. Reuters ATE0.BR - Bloomberg : ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou

Sven Lemmes pour Weatherlight SA, Executive Officer

 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail :info@atenor.eu- www.atenor.eu