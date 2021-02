ATENOR : réalise sa première vente aux Pays-Bas

Communiqué de presse

ATENOR REALISE SA PREMIERE VENTE AUX PAYS-BAS

La Hulpe, le 4 février 2021

ATENOR confirme que TBMB, la société néerlandaise dans laquelle ATENOR a acquis, fin 2020, une participation de 50 %, a signé un « Head of Terms » (protocole d'accord) contraignant avec DUWO pour la vente des droits fonciers existants de la tour Est du projet « The Stage » à La Haye, sous la condition suspensive, entre autres, de l'obtention du permis d'environnement et de l'approbation des documents de transaction avec l'entrepreneur chargé de la construction de la tour.

Avec cette acquisition, DUWO, un investisseur reconnu dans le domaine du logement estudiantin ajoute 520 logements étudiants à son portefeuille immobilier.

La société TBMB détient les droits de propriété et de développement de l'ambitieux projet « The Stage » situé à l'angle de la Verheeskade et de la Lulofstraat à La Haye (Pays-Bas). Ce projet comprend la démolition des bâtiments obsolètes existants et la construction d'un rez-de-chaussée commercial, de 520 logements étudiants et de 387 appartements représentant un développement de ± 53.000 m².

Le 23 décembre 2020, TBMB a introduit une demande de permis de bâtir pour les tours Est et Ouest de « The Stage ».

En tant que développeur urbain de premier plan, ATENOR est ravi de pouvoir apporter avec ce projet une contribution qualitative au réaménagement de cette partie de La Haye et de pouvoir compter DUWO parmi ses partenaires dans le cadre de ce développement urbain.

Le développement sur la Verheeskade est le plus récent des 31 projets qu'ATENOR développe à ce jour. Représentant une superficie de 1.240.000 m², les différents projets sont situés à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre (Belgique), à La Haye (Pays-Bas), au Luxembourg, en région parisienne (France), à Lisbonne (Portugal), à Düsseldorf (Allemagne), à Varsovie (Pologne), à Budapest (Hongrie) et à Bucarest (Roumanie).

Cette transaction aura un impact positif sur les résultats 2021 d'ATENOR.

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans desprojets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters ATE0.BR - Bloomberg : ATEB BB

